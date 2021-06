Storbrann ved t-banestasjon i London

Brannvesenet opplyser at de nå har kontroll på stedet, etter at det brøt ut en brann ved jernbanestasjonen Elephant and Castle sør i London.

Det drives fortsatt etterslokking, skriver de på Twitter.

Bilder fra området viser tykk røyk som velter ut fra stasjonen etter at brannen oppstod i 14.30-tiden norsk tid..Ifølge flere Twitter-brukere skal det ha vært en liten eksplosjon etter at brannen startet.

Opp mot 100 brannfolk jobbet på det meste med å få kontroll over brannen.

BBC skriver at de har sett meldinger på sosiale medier om at brannen skal ha startet på et bilverksted i nærheten.

KONTROLL: Ved 17-tiden opplyser brannvesenet at de har fått kontroll på brannen. Foto: London Brannvesen

Det har foreløpig ikke kommet meldinger om skadde, men fire biler, tre forretninger og en telefonkiosk skal være rammet av brannen.

Politiet skriver på Twitter at de ikke tror brannen er terror-relatert.