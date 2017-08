Storbrann på verdens største fiskemarked

Et titalls brannmenn og et trettitalls brannbiler rykket i dag ut for å slukke en kraftig brann på Tokyos verdenskjente Tsukiji fiskemarked, et område fullpakket med små salgsboder med sjømat, sushirestauranter og turister.

Slukningsarbeidet på fiskemarkedet startet på morgenen og fortsatte langt utover kvelden. Foto: Toru Hanai / Reuters

Tokyos brannetat har sagt at ingen ble skadet i brannen, fordi den brøt ut etter at butikkene stengte. Det indre markedet, der det selges svært eksklusive ingredienser til Japans fineste sushirestauranter, ble heller ikke skadet i brannen.

– Først var det bare røyk, men det ble mye verre, sa Kiyoshi Kimura, sjefen for den populære sushirestauranten Sushizanmai til TV Asahi. Foto: AP

Planlagt flytting av markedet

I juni meddelte Tokyos borgemester at Tsukiji-markedet skal flyttes til et kunstjorde. Mange av selgerne har uttrykt bekymring for høy forurensning og høye nivåer av kvikksølv i bakken på den nye plassen. Japanske myndigheter skal ha lagt rundt 6,6 millioner kroner for å utrede området.

Markedet flyttes for å gi plass til en vei til sommer-OL i Tokyo i 2020. Tokyos borgermester har også sagt at markedet er for gammelt og må bygges om på grunn av høy jordskjelvrisiko.