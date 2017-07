Storbrann i Split under kontroll

– Det ser ut til at det verste ligger bak oss. Split er reddet, sier Split-ordfører Andro Krstulovic Opara til den statlige TV-kanalen HRT.

Både i Kroatia og i Montenegro har brannfolk kjempet mot et stort antall branner langs Adriaterkysten tirsdag. Bare i området rundt den populære turistbyen Split har det vært flere titalls branner, og mandag ble mange mennesker tvunget til å evakuere.

For et reisefølge fra Bergen er faren nå over, og de er tilbake i huset de leier. De hvite håndklærne som hang på balkongen har blitt svarte av sot.

– Det er godt å se at det ikke gikk verre. Vi fryktet for huset og for at alle tingene våre skulle brenne opp, sier Eskil Rødseth (20) til NRK.

EVAKUERT: Eskil Rødseth (20) og vennene er tilbake i feriehuset de leier etter å ha måttet flykte fra flammene mandag. Foto: OLAV DØVIK / NRK

– Flammer fem meter opp i luften

Når de kom tilbake til huset tirsdag morgen vitnet den dårlige luften om dramaet kvelden i forveien.

– Flammene sto sikkert fem meter opp i luften. Det var fint å se på, men det var veldig skremmende samtidig, forteller Rødseth.

Også i Montenegro er situasjonen under bedring tirsdag. Ifølge myndighetene har det vært lettere å få kontroll over flammene ettersom vinden har løyet. Ifølge Innenriksdepartementet er det fremdeles flere aktive branner i flere kommuner, men alle skal være under kontroll.

I Portugal sier redningstjenesten at de gradvis får kontroll over de mange skogbrannene som har herjet etter en periode med temperaturer godt over 40 grader. Ifølge myndighetene har lavere temperaturer tirsdag gjort brannvesenets jobb betydelig lettere.

Ifølge nyhetsbyrået AP jobber totalt 1700 brannfolk med å håndtere åtte store branner ved hjelp av 20 fly som slipper vann på flammene. I tillegg er syv andre branner snart under kontroll og 19 branner er nesten slukket.

Klimaendringer kan gi økt brannrisiko

De fleste brannene er i den nordlige delen av landet, hvor tette skoger av furu og eukalyptus og bratt terreng gjør slukningsarbeidet spesielt vanskelig.

Det er tørt og varmt vær som har først til en lang rekke skogbranner i Sør-Europa den siste tiden.

Flere land i Sør-Europa rammes av voldsomme skogbranner. Mange av stedene er populære feriedestinasjoner for nordmenn. Foto: Grafikk: Marco Vaglieri

KLIMAFORSKER: Marianne Tronstad Lund ved Cicero, senter for klimaforskning. Foto: Roy Pettersen / NRK

Marianne Tronstad Lund, seniorforsker i Cicero, sier til NRK at skogbranner er et naturlig fenomen og at det er ikke si noe om sammenhengen mellom klimaendringer og antallet branner i enkeltår.

– Det er naturlige variasjoner om fører til at det noen år er flere og noen år er færre skogbranner. Det vi derimot kan si er at klimaendringer kan føre til en økt risiko for skogbrann. Spesielt i Middelhavsområdet så forventer man et varmere og et tørrere klima med flere hetebølger, og det er faktorer som gjør at det er lettere at det blir startet en skogbrann, sier Lund.