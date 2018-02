Storavis: Trump advart mot Mueller-avhør

I slutten av januar sa Donald Trump at han er villig til å bli avhørt under ed av spesialetterforsker Robert Mueller.

– Jeg gleder meg faktisk, sa presidenten da han møtte pressen.

Ifølge fire kilder som New York Times har snakket med, advarer Trumps advokater ham mot å snakke med Mueller.

SJEF: Spesialetterforsker og tidligere FBI-sjef, Robert Mueller, har ansvaret for Russland-etterforskningen. Foto: Yuri Gripas / Reuters

Advokatene frykter at Trump, som ved en rekke anledninger har kommet med uriktige påstander og motsagt seg selv, risikerer å bli siktet for å ha løyet for etterforskerne, skriver avisen.

John Dowd er en av advokatene som nevnes i artikkelen.

Viktig øyeblikk

Mueller leder granskingen av hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016. Ifølge CNN har Muellers etterforskere sendt advokatene en liste over ting de vil spørre presidenten om.

Trumps avgjørelse om hvorvidt han til syvende og sist vil la seg avhøre, vil være ett av de viktigste øyeblikkene i etterforskningen, skriver New York Times.

Dersom presidenten nekter, kan Mueller stevne ham slik at han må stille foran en storjury. Det vil også få politiske konsekvenser for Trump, blant annet fordi en slik avgjørelse trolig vil bli møtt med anklager om at han har noe å skjule.

Sessions utspurt

USAs justisminister Jeff Sessions ble i januar utspurt av Muellers granskingsteam i flere timer. Han antas å være den første amerikanske ministeren som er blitt utspurt av etterforskerne.

I mars i fjor erklærte Sessions seg inhabil i Russland-granskingen, etter at han unnlot å nevne kommunikasjon med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Sessions antas å kunne bidra med viktig informasjon når etterforskerne forsøker å bringe på det rene hva som skjedde da Trump 9. mai i fjor sparket FBI-sjefen James Comey.

AVHØRT: Jeff Sessions ble utspurt av Muellers granskingsteam i januar. Utspørringen var en del av etterforskningen som skal bringe på det rene om Russland hjalp Trump til makten. Foto: Evan Vucci / AP

Bannon i ny lukket høring

Tirsdag er det duket for nok en lukket høring for Steve Bannon, men det er usikkert om Trumps tidligere sjefstrateg møter opp.

STILLE: Steve Bannon nektet å svare på en rekke spørsmål under høringen i januar. Foto: Mark Wilson / AFP

I midten av januar møtte Bannon bak lukkede dører i etterretningskomiteen i Representantenes hus. Her nektet han å svare på en rekke spørsmål, noe som skal ha ført til stor irritasjon.

Bannon skulle egentlig ha møtt på ny forrige uke, men høringen ble utsatt.

Advokaten hans skal ha forsøkt å forhandle betingelser for utspørringen, og det har vært en utfordring å få avklart hvorvidt Det hvite hus vil la Bannon svare på spørsmål om tiden hans som ansatt i Trump-administrasjonen.