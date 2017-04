Storangrep truer matleveranser til millioner

Ni år gamle Ali må bruke to høreapparater etter at han ble såret i et luftangrep på skolen sin i Jemen. Han er et av de minst 2450 barna som er såret siden konflikten begynte i mars 2015. Minst 1546 barn er drept i den samme perioden, ifølge Redd Barna.

Foto: Mohammed Awadh / Redd Barna