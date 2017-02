Stor støtte til og omsorg for Trump blant kjernevelgerne

En Trump-supporter iført Trump-effekter på møtet i Melbourne lørdag. Foto: GREGG NEWTON / AFP

Media og demokratene sier at han lyver, at han ikke forstår seg på de viktige temaene, at Det hvite hus er preget av skandaler og indre motsetninger og at han setter til side Grunnloven med sine angrep på media.

Selv noen av hans partifeller i Det republikanske partiet uttaler seg kritisk til Donald Trump etter hans første fire uker som president.

Lørdag reiste han bort fra den politiske striden i hovedstaden Washington DC og talte til sine tilhengere i Melbourne i Florida.

Der ble han tatt imot med åpne armer av flere tusen lojale tilhengere som insisterer på at han gjør en god jobb som president, skriver nyhetsbyrået Ap.

– Er fullstendig ekstatisk

– Jeg vil se mere av det, sa 53 år gamle Steven Migdalski mens han står i en sju timer lang kø for å komme inn i hangaren der Trump skal tale senere på dagen.

Migdalski er en arbeidsløs datatekniker fra Titusville i Florida og gir full støtte til Trumps angrep på pressen og den kontroversielle presidentordren som forbød innreise til folk fra sju muslimske land.

– Jeg er fullstendig ekstatisk over at en republikansk president har baller – kampvilje – til å ikke bare kjempe mot falske nyheter, men mot hele det politiske etablissementet, sier Migdalski til Ap.

Han har ingen problemer med at Trumps uttalelser om utenrikspolitikk har skremt langvarige allierte både i Europa og i Asia.

– Han gjør globalistene urolige. Og jeg håper de er redde, sier Steven Migdalski.

President Donald Trump tok en av tilhengerne - Gene Huber - opp til seg på scenen under talen lørdag. Foto: JOE RAEDLE / AFP

– Sterkeste, største, mektigste

Jacob Wyskoski er 18 år og går på videregående skole. I november stemte han for første gang og den stemmen gikk til Donald Trump.

En av Trump-tilhengerne som var til stede lørdag. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

– Vi pleide å være den sterkeste, største, mektigste nasjonen i verden. Vi trenger å få det tilbake, sier han.

Han har ingen problemer med at Trump tilsynelatende har inntatt presidentembetet som han skulle innta en boksering.

– Vi trenger noen som er villige til å kjempe for dette landet og jeg føler at han er typen som vil gå inn i ringen om vi trenger det, sier 18-åringen.

– Vi er vinden under vingene hans

«Kvinner for Trump» sto det på skiltet til Tammy Allen som sammen med tre venninner reiste for å høre Trumps tale. Foto: GREGG NEWTON / AFP

For mange var lørdagens valgmøte en sjanse til å vise sin omsorg for Trump etter kritikken han er blitt utsatt for i Washington.

– Jeg tror han trenger dette. Hver dag hører han hat og negativitet hver gang han slår på TV:, sier Tammy Allen. Hun har reist til møtet med tre venninner og holder et banner der det står «Women For Trump» - «Kvinner for Trump».

Nå vil de vise at utenfor Washington støtter folket ham.

– Han er blitt latterliggjort og sett ned på. Alle er mot ham. Nå trenger han å se de amerikanerne som støtter ham, som elsker ham, sier Tammy Allen før hun fortsetter: – Vi er vinden under vingene hans.

«Air Force One» med Trump om bord trillet nesten frem til hangaren der tilhengerne hadde ventet på ham i timesvis. Foto: JOE RAEDLE / AFP

84 prosents oppslutning

Den gode stemningen på møtet i Melbourne gjenspeiler seg i en meningsmåling før helgen.

Selv om bare 38 prosent av befolkningen som helhet sier seg fornøyd med jobben han gjør, er stemningen blant Republikanerne helt annerledes.

84 prosent av dem som definerer seg som Republikanere sier at de er fornøyd med president Trump så langt, skriver Washington Post.