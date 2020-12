Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det ble søndag hevdet av den britiske statsministeren Boris Johnson at den nyoppdagede viruusvarianten kunne være opp til 70 prosent mer smittsomt enn andre koronavirus.

Dette er et tall som ikke er bevist. Statsministeren sa at han hadde fått dette tallet fra sine vitenskapelige rådgivere.

– Det er fortsatt usikkert hvor mye mer smittsom den nye virusvarianten er. Vi forventer å få mer kunnskap om dette de neste dagene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener vi snart vil få greie på hvor smittsomt det nye viruset er. Foto: Berit Roald / NTB

En antagelse

Konklusjonen om at viruset var mer smittsomt kom fra en egen rådgivingsgruppe i Storbritannia. Gruppen heter New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group. Forkortelsen er Nervtag, som kanskje sitter bedre i munnen.

De sier nå mandag at de har høy tillit til at viruset er mer smittsomt enn tidligere varianter. Søndag sa de at de hadde moderat tillit.

– Konklusjonen om at viruset er mer smittsomt, er basert på en rekke kilder til data som faller sammen og danner en helhet, sier lederen for Nervtag, professor Peter Horby.

Horby kommenterer ikke hvordan de kom fram til tallet 70 prosent.

Lederen i Nervtag, Peter W Horby, kommenterer ikke tallet 70 prosent direkte. I de siste to dagene har han videresendt et budskap fra Verdens helseorganisasjon som i sum er: Dersom du ikke handler, og handler raskt, så vinner viruset. Foto: Pippa Fowles/10 Downing St / Reuters

Hovedgrunnen

Det har kommet en rapport fra møtet der ekstra smittsomhet ble diskutert. Der kommer det fram at antagelsen om ekstra smittsomhet er basert på flere faktorer. Veksten av akkurat dette viruset blir brukt som ett av argumentene. At veksten blir brukt, kan forklares slik:

På tid A er hundre smittet i en befolkning, og de er smittet av to forskjellige virus som er jevnt fordelt. Altså 50 smittede med variant 1, og 50 smittede med variant 2. På tid B er det tusen smittede. Nå har 900 variant 1 og hundre har variant 2. Det er en klar indikasjon på at det kan være noe spesielt med variant 1.

Matematikkprofessor Oliver Johnson har kikket Nervtag i kortene, og konkluderer med at beskrivelsen av veksten stemmer.

Må ikke være slik

At tallene stemmer, behøver ikke bety at det er bevis på at det nye viruset faktisk er mer smittsomt. For å kunne ytterligere sannsynliggjøre dette, bruker ekspertene et annet argument.

Det er godt kjent at tilfeldigheter kan avgjøre om en spesiell variant av et virus blir dominerende i en smittesituasjon. Det kan for eksempel være at akkurat den gruppen som driver smitten i befolkningen på dette tidspunktet har denne virusvarianten.

Dette argumentet er først og fremst gyldig når det er relativt lav smittespredning. Dette er ikke tilfelle i Storbritannia nå.

– Det er mye vanskeligere for en til nå ukjent virusvariant å øke eksplosivt når pandemien er så aktiv som den nå er i Storbritannia, skriver forskeren Jeffrey Barrett på Twitter. Han leder covid-19-genomprosjektet og er spesialist i statistikk.

Selve viruset er endret

At viruset er spesielt smittsomt, blir også sannsynliggjort av de endringene viruset har. Det, som har dukket opp i Storbritannia, er meget forskjellig fra virus som er kjent fra før. Viruset har kombinasjoner av mutasjoner som vi til nå ikke er sett i pandemien.

Minst tre av disse endringene er forbundet med økt smittsomhet.

Professor Carlos del Rio ved Emory School of Medicine er en av mange som har listet opp disse tre, og som mener de tyder på økt smittsomhet.

Det er spesielt en av mutasjonene som blir pekt ut. Det er den som har ført til en endring i kontaktpunktet mellom viruset og celler til mennesker. Blant annet forsøk med dyr viser at denne endringen fører til økt smittsomhet.

Tallet R bestemmer hvor mange mennesker en smittet person smitter videre. Dersom ett virus er meget smittsomt, så kan det få et høyt R-tall. Grafikk: Tuva Tagseth / NRK

Påvirker tallet R

Nervtag har også studert hva den dokumenterte spredningen av det nye viruset betyr for spredningstallet R. R-en er som kjent hvor mange mennesker som blir smittet av en smittet person i gjennomsnitt.

Fra naturens hold har viruset en R på kanskje 3. Derom det blir mer smittsomt, så vil dette tallet øke.

Nervtag fant at R-en for denne utgaven av viruset hadde økt med et sted mellom 0,39 og 0,93.

Dette vil føre til at viruset er mer smittsomt.

Boris Johnson ser på testing av virusprøver. I slike PCR-tester blir prøvene utsatt for mange ledd med forsterkning. En prøve som trenger mange ledd, inneholder normalt sett lite virus. Foto: Pool / Reuters

Også mer virus

Nervtag kommer med ett datapunkt til som de mener underbygger påstanden om økt smittsomhet. De rapporterer at pasienter med den nye varianten ser ut til å ha betydelig mer virus i kroppen.

Det igjen kan være en indikasjon på at viruset har lettere for å spre seg i et infisert menneske.