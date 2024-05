Tirsdag startet rettssaken mot de mest kjente figurene i ekstremistgruppen Reichsbürger.

Ni personer sitter tirsdag tiltalt for blant annet forberedelser til høyforræderi og for å tilhøre en terrorgruppe.

Én av disse er forretningsmannen og aristokraten Heinrich XIII prins av Reuss. Eller «Hans Kongelige Høyhet», som han kaller seg.

Ønsker det tyske riket

Påtalemyndigheten mener han og andre Reichsbürger-medlemmer planla å velte den sittende regjeringen i Tyskland gjennom et væpnet statskupp.

En av fanesakene til bevegelsen er at det tidligere tyske riket fortsatt eksisterer.

Prins Reuss har holdt flere taler der han mimrer tilbake til det Tyskland som ble grunnlagt i 1871.

Hadde de klart det som var ambisjonen, ville gruppen, ifølge påtalemyndigheten, sette inn den 72 år gamle aristokraten med prinsetittel som nytt statsoverhode.

Adelsmannen som ifølge påtalemyndigheten ville bli Tysklands nye statsoverhode, risikerer flere år i fengsel. Foto: Pool / Reuters

Det er ressurssterke mennesker som er tiltalt for forbrytelsen. Blant de andre som stilles for retten er et tidligere parlamentsmedlem og flere ekssoldater.

Åtte år med etterforskning

Den første delen av rettssaken startet i Stuttgart forrige måned.

Andre del finner sted i et høysikkerhetsfengsel i Frankfurt. Saken omtales som den mest omfattende i Tyskland på flere tiår.

Politimenn vokter den provisoriske rettssalen i høysikkerhetsfengselet i Frankfurt. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Tysk etterretningstjeneste har observert medlemmer av Reichsbürger-nettverket siden 2016.

De mener nettverket omfatter rundt 20.000 personer.

I desember 2022 iverksatte politiet en omfattende antiterroraksjon. Flere personer ble arrestert, siktet for å planlegge et statskupp.

Huset Reuss Ekspander/minimer faktaboks Heinrich XIII prins av Reuss kommer fra en av mange adelige slekter i Tyskland. Reuss er navnet på to historiske stater i den nåværende delstatenThüringen. Reuss var en den av de tyske forbundsstatene fra 1871 til 1920. Heinrich XIII er nå tiltalt for høyforrederi og for å stå bak kupplaner mot den tyske staten.

Politiet arresterte Heinrich XIII prins Reuss, en av de hovedtiltalte, i desember 2022. Foto: Boris Roessler / AP

Kupplanene gikk angivelig ut på at Reichsbürger-medlemmer skulle ta seg inn i nasjonalforsamlingen i Berlin. Med våpen i hånd skulle de ta politikere til fange.

Gruppen skal ha hatt tilgang på 380 skytevåpen, og ifølge påtalemyndigheten hadde de kommet langt i planene om å etablere en milits for å knuse motstanden mot kuppet.

En av de tiltalte i Reichsbürger-saken skjuler ansiktet for media idet rettssaken startet tirsdag. Foto: BORIS ROESSLER / AFP

En av dem som sitter på tiltalebenken tirsdag er Birgit Malsack-Winkemann.

Hun var tidligere innvalgt i den tyske nasjonalforsamlingen for ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Videre er flere ekssoldater tiltalt, blant annet Rüdiger von Pescatore. Han skal ha vært den som ledet gruppens militære fløy. Pescatore er tidligere dømt for våpensalg.

Blir de dømt etter tiltalen, risikerer de opptil 15 år i fengsel.

Tidligere parlamentsmedlem Birgit Malsack-Winkemann (t.h.) er en av dem som er tiltalt for å ha planlagt et væpnet kupp. Foto: Pool / Reuters

Kontaktet russere

Kuppmakerne forsøkte å kontakte russiske myndigheter for å få støtte til sine planer, mener påtalemyndigheten.

Hva som eventuelt var Russlands respons, er ikke kjent.

Prins Reuss skal ha dratt til det russiske konsulatet i Leipzig, mens ekssoldat Pescatore skal ha forsøkt å få et møte med russiske myndigheter i Slovakia.