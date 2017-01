Stor razzia mot høyreekstreme i Tyskland

Seks personer i et høyreekstremt nettverk er mistenkt for å ha planlagt et væpnet angrep på politiet, asylsøkere og jøder, melder riksadvokaten i Karlsruhe i en pressemelding. En syvende person er mistenkt for å hjelpe gruppa med å anskaffe midler for å gjennomføre planen.

De tolv boligene som er gjennomsøkt ligger i delstatene Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz og Sachsen-Anhalt.

De seks mistenkte skal ha hatt kontakt på sosiale medier og skal ha begynt planleggingen i begynnelsen av 2016.

Når og hvor de konkret planla å angripe er ikke kjent. Politiet har heller ikke gått ut med resultatet av dagens razzia ennå.

Saken oppdateres