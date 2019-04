Stor politiaksjon på hovedkontoret til Findus

Ifølge kilder som Kvällsposten har, har ukjente gjerningsmenn satt fram krav om en sum penger og truet med å plante en form for gift i kontorlokalene om selskapet ikke betaler, skriver Expressen.

Politiet bekrefter at det dreier seg om en hendelse som kan være farlig, men at publikum ikke er utsatt for fare.

Redningstjenesten vil gå inn i kontorlokalene kledd i beskyttelsesdrakter for å forsøke å lokalisere giftstoffer som måtte befinne seg der.

Trusselen er ikke rettet mot Findus' fabrikker som produserer frosne grønnsaker og ferdigretter.