På radar har det vært mulig å se hvordan sentrum av orkanen Florence har nærmet seg kysten i løpet av det siste halve døgnet.

Det kommer inn meldinger om at flere hundre mennesker trenger redning på grunn av de stigende vannmassene.

Catherine Aasen er ikke blandt dem, men hun har valgt å bli værende i et område der myndighetene advarer om at livet hennes står i fare.

Da NRK snakket med Catherine Aasen var de mest intense delene av orkanen bare noen kilometer fra henne i byen Wilmington, Nord-Carolina.

De aller fleste av naboene har evakuert.

VENTER HJEMME: Catherine Aasen sier hun ikke kommer til å forsøke å sove før den farligste delen av orkanen har passert huset i Wilmington, Nord-Carolina. Foto: Privat

– Dette gamle huset har tålt mange uvær, så jeg tror det tåler dette også, sier Aasen.

Hun har bodd mange år i Norge, men har nå flyttet tilbake til foreldrenes hus i Nord-Carolina.

Huset ligger ikke høyt i terrenget, men det er omtrent tolv kilometer fra kysten.

På kartet over hvor den ødeleggende stormfloen kommer til å gå, er ikke huset hennes i en faresone.

STORMFLO: Orkanen Florence dytter sjøvann vekk fra seg på grunn av vindene og det lave trykket. Dette viser hva som kan skje i et område i Nord-Carolina. Den røde fargen beskriver stormflo som er minst tre meter over normal høy-vannstand. Foto: NOAA

Katastrofal nedbør

Det amerikanske orkansenteret, NHC, advarer om ekstreme nedbørsmengder.

– Vi forventer katastrofal oversvømmelse fra regn i deler av Nord- og Sør-Carolina, skriver senteret.

– Wilmington, Nord-Carolina er inne i sonen der det er ekstremt stor risiko for liv og eiendom, skriver AccuWeather.

– Gatene utenfor er i ferd med å bli oversvømt, men jeg tror ikke at huset er truet, sier Cathrine Aasen.

Det er varslet om akkumulert nedbør på over én meter i deler av orkanområdet.

Det kommer inn meldinger om folk som er fanget inne i hus

Florence vil fortsatt henge over kysten i mange timer før sentrum går over land. Når det skjer, vil uværet raskt bli nedgradert til først en tropisk storm, og så et tropisk lavtrykk.

Slår ut infrastruktur

Myndighetene i de mest berørte delstatene advarer om at kritisk infrastruktur kan bli slått ut.

Veier vil bli blokkert av vann og fallende trær. Strømnettet er spesielt sårbart. Mange tusen husstander og bedrifter har mistet strømmen.

– Jeg forventer at strømmen går, den er allerede ustabil, sier Aasen.

– Jeg tror det vil ta omtrent en uke før strømmen kommer tilbake. Jeg har bunkret opp med mat, vann, batterier og lommelykter.

PÅ RADAR: I midten av uværet ligger øyet. Det er rundt dette øyet de mest ødeleggende vindene er. I dette bildet er Wilmington inne i dette området. Foto: NOAA

Fordi hun har trosset oppfordringen om å evakuere, kan hun ikke forvente hjelp fra myndighetene.

Aasen og de andre som ble igjen i orkanområdet, må forberede seg på å greie seg selv.