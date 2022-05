Mandag denne uken forlot de ukrainske styrkene i hui og hast posisjonene sine i og rundt byen Svitlodarsk i Donetsk fylke øst i Ukraina.

Dagen etter ble det lagt ut bilder fra samme by på sosiale medier. De viste soldater fra de russiske-støttede separatistene i Donbas i gatene i Svitlodarsk.

Samtidig ble det ukrainske flagget byttet med det russiske på byens administrasjonsbygg.

Soldater fra de russiske-støttede separatistene i Donbas fotografert på gaten i Svitlodarsk 25. mai. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Ukrainske myndigheter: Vi var i ferd med å bli omringet

Sjefen for den militære administrasjonen i Donetsk fylke, Pavlo Kirilenko, sa til nettstedet Donbas. Realii at det var svært vanskelig å forsvare Svitlodarsk. Dette fordi byen i praksis var omringet av russiske styrker på tre sider.

Derfor ble avgjørelsen tatt å oppgi byen med rundt 10 000 innbyggere.

Dette dronebilde skal vise en forlatt ukrainsk stilling i utkanten av Svitlodarsk. Foto: PAVEL KLIMOV / Reuters

Byen er bygd opp rundt det gigantiske kullkraftverket Vuhlehirska Kraftstasjon. Også dette er nå under de russiske styrkenes kontroll.

Det er ikke meldt om større ødeleggelser i byen etter at de ukrainske styrkene trakk seg ut.

Stor seier for Russland

Men mange hus i Svitlodarsk har fått blåst inn vinduer under kampene som har rast siden Russlands angrep på Ukraina 24. februar. Angrepet ble også støttet av russisk-støttede separatister i de såkalte Folkerepublikkene Luhansk og Donetsk.

Byen fikk også store skader under tidligere kamper i området i perioden fra 2014 til 2016.Det har NRK fått bekreftet under tidligere besøk i byen.

Slik ser det ut inne på en av deling av sykehuset i Svitlodarsk, etter at det ble truffet under kampene i 2015. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Erobringen av Svitlodarsk er en største seierene til de russiske styrkene under den tre måneder lange offensiven i Ukraina.

De hardeste kampene så langt under krigen

– Kampene nå er de mest intensive som har vært, sa den ukrainske viseforsvarsministeren Ganna Maljar på en pressekonferanse torsdag.

– Vi har også en lang periode med kamper foran oss.

Det som nå skjer viser at Ukraina står i fare for å miste kontrollen over store deler av den østlige delen av landet.

De russiske styrkene har også vist fram utstyr, blant annet anti-stridsvogn-våpen, som de ukrainske styrkene lot ligge igjen da de forlot områdene rundt Svitlodarsk.

Dette skal være anti-stridsvogn-våpen av typen AT4 som de ukrainske styrkene lot ligge igjen da de forlot området rundt Svitlodarsk. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Frykt i Svitlodarsk lenge

Da NRK besøkte Svitlodarsk i januar i år, var folk i byen klar over at de lå utsatt til hvis det skulle komme til en full krig mellom Russland og Ukraina.

– Vi kommer til å bli jevnet med jorden sa direktøren på sykehuset i byen, Gennadij Gurzjij til NRK den gangen.

Ukrainsk lege: – Blir det krig, blir byen vår jevnet med jorden

NRK har siden den gangen hatt kontakt med folk på sykehuset. De forteller om måneder med skyting og bombing der de har måtte tilbringe lange perioder i bomberom.

Etter at de russiske styrkene tok kontroll over Svitlodarsk, har NRK ikke fått meldinger fra våre kilder i den nå okkuperte byen.

Alt rolig?

Men på overflaten virker alt rolig i Svitlodarsk.

Bildene som er sendt ut av det internasjonale nyhetsbyrået Reuters, er imidlertid tatt av en fotograf som trolig har operert sammen med de russiske-støttede separatiststyrkene.

Dette dronebilde tatt 25. mai viser at Svitlodarsk så langt har kommet relativt lett fra krigen øst i Ukraina. Foto: PAVEL KLIMOV / Reuters

Den prorussiske separatistlederen Denis Pusjilin i den såkalte folkerepublikken Donetsk, har tatt til orde for en folkeavstemning om at Donetsk og Luhansk fylker skal bli en del av Russland.

Russland har også startet masseutsendelse av russiske pass til alle som ønsker å bli russiske statsborger i de områder de har okkupert av Ukraina.

Svitlodarsk ligger i den delen av Donbas der de russiske styrkene har hatt stor framgang den siste uken.

Nærmer Russland seg en delseier?

Den finske forskeren og krigshistorikeren Emil Kastehelmi, som daglig oppdaterer den militære situasjonen i Ukraina, mener at mye tyder på at Russland nå nærmer seg en delseier under kampene om Donetsk og Luhansk fylker.

Kastehelmi legger jevnlig ut detaljerte kart over situasjonen på bakken i Ukraina,

De viser blant annet at bare er et titalls kilometer som hindrer de russiske styrkene fra å omringe de ukrainske byen Lysytsjansk og Sievjerodonetsk, noe som vil sikre dem full kontroll over Luhansk fylke.

Dette dramatiske bildet av et granatnedslag på veien fra Bakhmut til Lysytsjansk, er sendt ut av nyhetsbyrået AFP. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Samtidig skriver den ukrainske journalisten Jurij Butusov på sine Facebook-sider at de ukrainske styrkene de fleste steder klarer å holde sine posisjoner, og at den viktige veien fra byen Bakhmut til Lysytsjansk fremdeles er åpen for tyngre kjøretøyer.

Men denne veien utsettes ifølge Butusov for konstant skyting fra de russiske styrkenes posisjoner i øst og sør.