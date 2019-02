Stoltenberg: – Verden går i gal retning når det gjelder sikkerhet

– Verden går i gal retning når det gjelder rustningskontroll og sikkerhet, sier generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg.

Det er det tredje Nato-møtet på rad hvor Stoltenberg advarer mot russiske mellomdistanseraketter før han tar imot ministere fra medlemslandene.

I lengre tid har USA anklaget Russland for å bryte INF-avtalen fra 1987, som forbyr utplassering av mellomdistanseraketter. I januar trakk USA fra avtalen og Russland svarte med å gjøre det samme.

Ekstra farlige

Mellomdistanseraketter er hurtige og bruker kort tid på å nå frem til utpekte mål. Dette er mål som kan være over hele Europa.

Et land som er utsatt for et angrep har under 10 minutter å reagere på. Landbaserte mellomdistanseraketter er ofte mobile og utskytningsbasene er enkle å skjule.

Rakettene klassifisert som SSC5 til SSC8 er av typene Nato følger nøye med på. De er lette å skjule, lette å flytte og flere av dem kan bære atomstridshoder. Foto: BYRÅ / NRK/Byrå

Russland nekter for at deres nye raketter har en rekkevidde som er gjør at de bryter INF-avtalen, men i et intervju med NRK Urix sier en av Russlands mest erfarne diplomater i Europa at de er villige til å se på hele avalen på nytt.

– Vi kan forstå når de sier at dette er en gammel avtale, og vi er åpne for reforhandle avtalen eller kanskje en helt ny avtale, sier Vladimir Chizhov.

Russlands EU ambassadør, Vladimir Chizhov sier til NRK URIX at de er villig til å se på alle deler av avtalen om mellomdistanseraketter på nytt. Foto: Filip Huygens / NRK

Flere har påpekt at Kina ikke er del av avtalen fra 1987 og at Asias stormakt har styrket seg militært siden den gang.

Russland er åpne for å inkludere Kina i en ny avtale, men sier en ny avtale også må ta for seg nye våpen som USA har utviklet.

– Inkludert bruk av langtrekkende droner. Dette er en helt ny type våpen som ikke eksisterte i 1987. Vi kan være enig i at en ny eller reforhandlet avtale må dekke denne type våpen, mend et krever forhandlinger sier Vladimir Chizhov.

– Nato er åpen for rustningskontroll og for å ta med nye land som har tilsvarende type våpen, men det avgjørende for disse initiativene er ingen unnskyldning for å bryte avtalen man har. Tvert imot: bryter man avtalen, reduserer man tilliten og muligheten for å bygge opp nye avtaler, sier Stoltenberg.

Nato vil forsøke å redde atomavtalen, men det ingen tvil om den er på oppsigelse, og både Russland og USA har gjort det klart at ikke lenger ser seg bundet av den.

Nytt våpenkappløp

USA krever at Russland beviser at de oppfyller INF avtalen. Russland på sin side peker på en base i Nato landet Romania som de mener kan bygges om til skyte ut mellomdistanseraketter med atomstridshoder,

Om seks måneder er INF-avtalen historie om ikke Russland og USA begge finner til ny enighet om hvordan avtalen likevel kan fortsette.

Sovjets leder Mikhail Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan underskriver INF-avtalen i 1987. Foto: NRK/BYRÅ

Da er Natos utfordring å svare på et Russland de mener ruster opp - uten selv å bidra til et våpenkappløp.

– Det er dette Nato virkelig skal bruke tid på. Å finne den rette balansen mellom å opprettholde en troverdig avskrekking i en verden uten denne avtalen og med flere russiske atomvåpen. Det vi vil gjøre vil være defensivt og det vil være ansvarlig.

– Vi har ingen intensjoner om å utplassere nye atomraketter i Europa, sier Jens Stoltenberg.