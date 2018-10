Stoltenberg: – Russland bryter sannsynligvis INF-avtalen

Stoltenberg holdt onsdag en pressekonferanse om militærøvelsen Trident Juncture, som begynner i Norge torsdag.

Nato-sjefen informerte pressen om detaljene rundt øvelsen, men måtte snakke mest om Russland da spørsmålene fra journalistene begynte å komme inn.

USAs president Donald Trump kunngjorde lørdag at han vil trekke USA fra INF-avtalen, fordi han mener Russland bryter den. INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) er en nedrustningsavtale som USA og Sovjetunionen inngikk i 1987 og som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

– Bryter avtale

Stoltenberg er enig med den amerikanske presidenten, og sier at avtalen ikke er effektiv hvis kun en part overholder den.

– Problemet er at Russland mest sannsynlig bryter avtalen. Det er en viktig avtale, men den er ikke effektiv hvis den kun respekteres av den ene siden, sa han.

Ifølge Nato-sjefen har organisasjonens allierte gitt uttrykt for bekymring rundt Russlands oppførsel, og kommet frem til at den mest sannsynlige forklaringen er at russerne bryter avtalen og utvikler en ny kryssmissil av type SSC-8.

– Vi vil selvsagt vurdere risikoen for de allierte av at Russland utvikler nye raketter, sa Stoltenberg.

Kritiserer manglende åpenhet fra russerne

Trident Juncture er Natos største øvelse siden slutten på den kalde krigen. Rundt 50.000 soldater fra 30 land deltar på Trident Juncture med 65 skip, 250 luftfartøy og 10.000 kjøretøy.

På grunn av at sikkerhetsklimaet i Europa de siste årene har blitt «merkbart forverret», har Nato valgt å svare med denne samlingen av sitt forsvar, sa Stoltenberg.

– Nato er en defensiv allianse. Vi er åpne når det gjelder måten vi øver på. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa har blitt invitert til å sende observatører til øvelsen. Og jeg er glad for at Russland og Hviterussland har akseptert invitasjonen, sa Stoltenberg.

– Nato har også brifet Russland om øvelsen tidligere i år.

Han la til at Nato og det allierte respekterer OSSEs Wien-dokument om åpenhet rundt militære aktiviteter, og kom med et stikk mot russerne:

– Mens Russland ikke har varslet om en eneste øvelse siden slutten av den kalde krigen.

Wien-dokumentet er en avtale fra 1990 mellom medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, som blant annet pålegger partene å forhåndsvarsle hær- og luftøvelser over et visst omfang.