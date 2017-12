Stoltenberg: – Jeg ble overrasket

Stoltenberg blir med dagens forlengelse den første generalsekretæren i Nato siden slutten av den kalde krigen som har sittet lenger enn fem år.

– Jeg hadde oppfattet det som en klar regel at man bare satt i stillingen i fem år, sier han til NRK.

Hans to forgjengere var valgt for femårs-perioder, mens Stoltenberg i 2014 ble valgt til en fireårsperiode.

Verden har blitt farligere, men Nato er blitt sterkere. Jens Stoltenberg / NRK

Selve vedtaket om forlengelse frem til 2020 ble fattet i dag, hadde Stoltenberg tidligere fått spørsmålet om han var villig.

Forrige uke uttalte både tyske og amerikanske myndigheter at de fortsatt ønsker Stoltenberg som Nato-sjef i to år til.

– Jeg var litt overrasket, men jeg var også beæret, sier han om hvordan det var å bli spurt.

Han vil ikke spekulere i om han kan bli bedt om å sitte enda lenger enn til 2020.

– Nå har jeg akkurat fått forlengelse frem til 2020 og min erfaring fra norsk politikk er at det er viktig å fokusere på det oppdraget man har og ikke på det neste, sier Stoltenberg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sterkere mandat

Stoltenberg mener at forlengelsen gir ham sterkere mandat til å gjøre jobben som generalsekretær.

– I stedet for at dette er begynnelsen på slutten av min mandatperiode så er jeg nå halvveis i løpet, sier Stoltenberg.

Nato er inne i sin største omstillingen av Nato siden den kalde krigen, men fortsatt gjenstår mye. Utfordringen for Nato er å håndtere en mer uforutsigbar og usikker verden.

President Trump har angrepet de europeiske Nato-land for at de tar for lite av byrden, og de må investere mer i forsvar.

– Det er Nato i full fart med å gjøre. Etter mange år med kutt i forsvarsutgiftene går nå investeringene i forsvaret opp i Europa og Canada.

Stoltenberg viser til Russland, Irak, Syria, Afghanistan og Nord-Korea som de landene som Nato vil være mest opptatt av fremover.

Verden har blitt farligere, men Nato er blitt sterkere. Vi trygger alle medlemslandene, nesten en milliard mennesker, mot militære angrep, sier han.

Jens Stoltenberg sier til NRK at han blir nesten oppslukt av jobben. Her i et muntert øyeblikk sammen med USAs utenriksminister Rex Tillerson og Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn i forrige uke. Foto: Virginia Mayo / AP

Mye ros

58-åringen har i dag fått mye ros, fra både internasjonale og norske politikere.

Storbritannias statsminister Theresa May ønsket forlengelsen velkommen og sa at Stoltenberg har vært en «ekte forkjemper» for Nato.

Selv forteller Stoltenberg til NRK at jobben betyr mye for ham

– Dette er oppgave som på mange måter oppsluker meg og som jeg finner veldig meningsfylt, sier han til NRK.