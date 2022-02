Stoltenberg: – Dette er det farligste øyeblikket for europeisk sikkerhet på en generasjon.

Stoltenberg holdt tirsdag ettermiddag en pressekonferanse like etter det ekstraordinære møtet i den såkalte Nato-Ukraina-kommisjonen.

Nato har hasteinnkalt til møtet i kjølvannet av Russlands anerkjennelse av Luhansk og Donetsk.

Natosjefen var krystallklar i sin analyse av situasjonen nå:

– Dette er det farligste øyeblikket for europeisk sikkerhet på en generasjon, sa Stoltenberg.

Stoltenberg gjorde det klart at Nato fordømmer Moskvas avgjørelser om å godkjenne utbryterrepublikkene.

Nato-sjefen viser til at Moskva har gått fra skjulte grep for å destabilisere Ukraina til åpen militær handling.

– Dette er en alvorlig eskalering fra Russland og en åpenbart brudd på internasjonal lov. Det undergraver Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, sa Stoltenberg.

Stoltenberg mener det skader forsøk på å få en fredelig løsning på konflikten og har alvorlige konsekvenser for europeisk sikkerhet.

Stoltenberg roser også Ukraina for å ikke svare på Russlands gjentatte provokasjoner.

Forbereder fullskala angrep

– Vi er solidariske med det ukrainske folket og dets myndigheter. Vi vil fortsette å gi Ukraina sterk politisk støtte, sa Natos generalsekretær.

Stoltenberg viser til at allierte tilfører utstyr for å hjelpe Ukraina å forsvare seg selv, i tillegg til finansiell støtte.

– I flere måneder har Russland bygget opp en massiv militær styrke i og rundt Ukraina inkludert i Hviterussland. Russland har nå over 150 000 soldater, jagerfly og angrepshelikopter klar. De er ute av leirene sine, ute i felt og klare til å angripe.

Stoltenberg mener alt tyder på at Russland fortsetter å planlegge for et fullskala angrep på Ukraina.

– Vi ser den pågående militære oppbyggingen. De lovet å trekke seg tilbake, men de har fortsatt å trappe opp. Vi ser de pågående provokasjonene i Donbass. Falske flagg-operasjoner hvor de prøver å skape en unnskyldning for et angrep.

Er invadert

På pressekonferansen fikk Stoltenberg spørsmål om hvorvidt Nato har sett beviser på en invasjon allerede.

På dette svarte Nato-sjefen at Russland allerede har invadert Ukraina.

– De invaderte Ukraina i 2014, sa Stoltenberg og påpekte at Russland har annektert den ukrainske Krim-halvøya.

– Det vi ser nå, er at et land som allerede er invadert, lider under ytterligere invasjon, sa han.

Stoltenberg fastslo samtidig at Russland også har vært til stede i Luhansk og Donetsk i en årrekke, men da i form av en fordekt operasjon, hvor russerne har benektet sitt nærvær der.

– Det vi ser nå, er ytterligere russiske styrker som går inn.

De russiske kravene Ekspandér faktaboks I midten av desember offentligjorde Russland kravene som landet har stilt til USA og Nato. Det hevder følgende hovedpunkter er avgjørende for landets sikkerhet: Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal ikke kunne bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land som ikke er medlemmer per nå, skal få bli det.

Nato åpnet for ukrainsk og georgisk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake. Det må også garanteres at det ikke kommer Nato-baser i de to landene.

Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Estland, Bulgaria og Romania.

Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.

Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019. Russland krevde skriftlig svar fra Nato og USA. Svaren ble overlevert i midten av januar. Disse er ikke offentiggjort. Russerne hevder at tidligere løfter som er gitt muntlig, i forbindelse med slutten på den kalde krigen, ikke er overholdt. NB: Listen over er ikke fullstendig.

Russlands anerkjennelse

Russlands president Vladimir Putin valgte mandag å anerkjenne Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som selvstendige.

Anerkjennelsen, som ble ratifisert av Dumaen tirsdag, gjelder også områder i Øst-Ukraina som i dag kontrolleres av ukrainske styrker, ifølge Kreml.

Samtidig varslet Putin at Russland vil sende «fredsbevarende» styrker til de to utbryterregionene dersom det oppstår en trussel.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa tirsdag at russiske styrker var inne i Ukraina. Men Statsministerens kontor opplyste senere at Støre ikke mente å slå fast at russiske styrker hadde gått inn i Ukraina mandag.

Russlands viseutenriksminister Andrej Rudenko avviste tirsdag ettermiddag at russiske styrker er sendt til Donetsk og Luhansk.

– Hittil er det ingen som har planlagt å sende noen noe sted. Dersom det oppstår en trussel, vil vi tilby assistanse i tråd med avtalen som er ratifisert, sa Rudenko.

Ifølge Rudenko åpner avtalen for å bidra med «russisk militærhjelp» til de to utbryterrepublikkene, men han advarte samtidig mot å spekulere i om dette inkluderer styrker.

Vil utplassere soldater

Den russiske nasjonalforsamlingen sa tirsdag ja til at den russiske hæren kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Det var den russiske viseforsvarsministeren som tirsdag ettermiddag ba overhuset i det russiske parlamentet om å godkjenne utplassering av russiske soldater i Donbas i Ukraina, melder Reuters.

Overhuset ble tirsdag ettermiddag kalt inn til et ekstraordinært møte bak lukkede dører i Moskva.

Vladimir Putin mener Ukraina må gi avkall på sine ambisjoner om Nato-medlemskap. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

I en pressekonferanse som Putin også holdt tirsdag ettermiddag sa Putin ifølge Reuters, at Minsk-avtalen om Øst-Ukraina var ferdig lenge før Russlands beslutning om å anerkjenne de to ukrainske utbryterregionene

Vladimir Putin sa Minsk-avtalen ikke eksisterer lenger, at det ikke lenger er noe å innfri. Og at Russland har anerkjente en utvidet versjon av de to utbryterregionene.

Russlands president håper Ukraina og de to utbryterrepublikkene kan finne ut av sine uoverensstemmelser.

På spørsmål fra pressen om mulig bruk av russiske styrker i Donbas, svarte Putin at de vil utføre sine forpliktelser hvis nødvendig.

Putin var også klar på at han mente Ukraina bør avmilitarisere. Og at den beste beslutningen for Ukraina vil være å gi avkall på sine ambisjoner om Nato-medlemskap.

Fakta om Minsk-avtalene Ekspandér faktaboks Våpenhvile for Ukraina, undertegnet i Hviterusslands hovedstad Minsk 12. februar 2015. Ifølge avtalen skal alle tyngre våpen trekkes ut av en buffersone på minst 50 kilometer fra fronten i Øst-Ukraina.

Alle krigsfanger og gisler skal slippes fri.

Avtalen inneholder en fremdriftsplan for varig fred i Donbass-området. Store deler av området kontrolleres i dag av prorussiske separatister.

Ifølge avtalen skal Ukraina igjen få kontroll over sin grense mot Russland, men først etter at lokalvalg er avholdt og en ny grunnlov har trådt i kraft. Det skulle skje innen utgangen av 2015, men har foreløpig ikke skjedd.

Ukrainas nasjonalforsamling fikk 30 dager til å definere det geografiske området som skal få selvstyre. En lov om dette ble vedtatt i mars, men vil først gjelde når det er avholdt valg i områdene i tråd med ukrainske lover.

Avtalen forutsetter også «tilbaketrekkingen av alle utenlandske væpnede elementer, militært utstyr og leiesoldater». Kilde: NTB

Varsler invasjon

Norges utenriksminister sier til Dagsnytt 18 i kveld at Putin i realiteten nå varsler en invasjon.

– Det gjøre dette til et veldig alvorlig øyeblikk i Europas historie. Vi vet ikke hvor langt de vil gå, men vi forbereder også på at dette kan bli en fullskala invasjon i større deler av Ukraina, sier Anniken Huitfeldt.

Og legger til at de ikke har håndfaste bevis på at det er flyttet russiske styrker inn i deler av Ukraina på nåværende tidspunkt.

Sanksjoner fra EU og USA

EU er i kveld enige om sanksjoner mot Russland.

– Det vil påføre Russland stor skade, sier den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian.

USAs president Joe Biden varsler en tale om Russlands handlinger i Ukraina klokken 2030 norsk tid.

USA har varslet at det vil komme sanksjoner rettet mot Russland etter at president Vladimir Putin mandag anerkjente to opprørerkontrollerte regioner øst i Ukraina som selvstendige stater.

