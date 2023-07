Stoltenberg: – Allerede en historisk dag

Fra den røde løperen i Vilnius møtte Stoltenberg pressen, der han blant annet pratet om Sveriges medlemskap i Nato og veien videre for Ukraina.

– Avtalen om av Sverige nå blir fullt medlem i alliansen gjør dette toppmøtet historisk, sa Stoltenberg, og la til at det er gode nyheter for både Sverige, Tyrkia og hele alliansen, samt landene i Baltikum og Litauen.

Ungarn sier de også vil godkjenne den svenske Nato-søknaden, melder AFP. Ifølge nyhetsbyrået er dette nå bare et teknisk spørsmål.

Recep Tayyip Erdogan, Jens Stoltenberg og Ulf Kristersson etter at Tyrkia ga et etterlengtet «ja» til Sverige. Foto: Nato

Åpner for ukrainsk «hurtigspor»

Tiden er inne for å gå vekk fra den såkalte MAP-prosessen for Ukraina, ifølge Stoltenberg. Det åpner for en raskere behandling av landets søknad.

– Ukraina er mye nærmere Nato, så jeg mener at tiden er kommet for at det gjenspeiles i Natos avgjørelser, sa Stoltenberg.

I 2008 ble forsvarsalliansens medlemmer enige om at både Ukraina og Georgia «vil bli medlemmer» på et tidspunkt, uten at de kom med konkrete løfter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal møte Nato-landene i Vilnius i morgen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Ingen endring på russisk atomvåpenposisjoner

På spørsmål om Nato har sett endringer i utplassering av russisk atomvåpen den siste tiden, svarte Stoltenberg nei.

Det til tross for at Russland sier de vil plassere atomvåpen langs den ukrainske grensen i Belarus.

Stoltenberg kaller atomretorikken til Russland for uforsvarlig og farlig.

– Nato-allierte følger nøye med på hva Russland gjør. Vi er på vakt, sa Stoltenberg.

Videre våpenstøtte til Ukraina

Stoltenberg gjorde det også klart at Nato skal komme med en plan om videre våpenstøtte til Ukraina. Han kaller det for møtes «viktigste oppgave».

– Jeg vil ikke kommentere den konkrete ordlyden nå, men vær trygg på at budskapet blir positivt, sterkt og samlet fra de Nato-allierte.

Samtidig ble det kjent i dag at Norge øker den militære støtten til Ukraina med 2.5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner i 2023. Pengene blir gitt som en del av Nansen-programmet, opplyser regjeringen i en pressemelding.

F-16 fly ikke del av avtalen

Tyrkia har ønsket å kjøpe fly fra USA for å modernisere kampflyflåten sin, men har møtt motstand i Kongressen i USA.

USAs president Joe Biden ønsker derimot, i samråd med Kongressen, å overføre F-16-fly til Tyrkia, sier sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, ifølge Reuters.

Ifølge Stoltenberg var ikke dette en del av avtalen med Erdogan for å gi grønt lys til Sveriges Nato-søknad.

– Jeg ønsker velkommen all dialog mellom Tyrkia og USA om F-16, men det er ikke en del av avtalen vi inngikk i går, sier Stoltenberg.