Stoltenberg viste til Norge da han ba Sør-Korea støtte Ukraina militært

Stoltenberg pekte mot Norge og Tyskland som eksempler. Begge har forkastet den langvarige politikken om å ikke eksportere våpen til andre land i konflikt.

Sør-Korea har lover som nå forhindrer landet å støtte Ukraina med våpen og ammunisjon. Landet leverer mye til Ukraina, men ikke våpen.

Sør-Korea har store våpenlagre. Landet har en avansert våpenindustri. Sørkoreanske stridsvogner og artilleri er allerede i nærområdet til Ukraina. Polen har en stor avtale med Sør-Korea.

SLAGKRAFTIG: Selvdrevet artilleri fra Sør-Korea. Norge har en rekke av disse K9. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret / Forsvaret

Stoltenberg advarer

Generalsekretæren i Nato er i den sørkoreanske hovedstaden Seoul. Han skal videre til Japan.

– Det to er nære partnere til Nato. Det er ingen andre partnere som står oss nærere og er mer kapable enn de to, sa Stoltenberg til NRK før avreise.

Stoltenberg pekte på at det som skjer i Europa har betydning for situasjonen i Asia.

– I Beijing blir det vurdert hvordan Nato håndterer krigen i Ukraina, og hvordan utfallet blir, sa Stoltenberg.

I Seoul gjentok Stoltenberg budskapet han har kommet med en rekke ganger det siste året.

– Hvis vi ikke vil at autokrati og tyranni skal vinne, så trenger ukrainerne våpen. Slik er virkeligheten, sa han i et møte med høytstående sørkoreanske tjenestepersoner.

Japans statsminister Kishida advarte nylig mot at det neste Ukraina kan være i Asia.

ETTERSPURT: Sørkoreanske soldater gjør klar 155mm artilleriammunisjon. Dette er ammunisjon landet har betydelige mengder av. Foto: Jang Se-young / AP

Ammunisjon

Stoltenberg anerkjenner at Sør-Korea allerede har levert betydelig. Både ren økonomisk støtte og humanitær hjelp har kommet til Ukraina fra Sør-Korea. Stoltenberg mener likevel at landet kan gjøre mer.

– Jeg ber dere levere militært materiell til Ukraina. Det er et skrikende behov for spesielt ammunisjon, sa Stoltenberg.

Veien frem for at Japan skal kun levere våpen direkte eller til Ukraina er lengre enn for Sør Korea. Japans pasifistiske grunnlov hindrer dette og er mer krevende å endre enn Sør-Koreas lover.

Stoltenberg skal møte både Japan og Sør Koreas regjeringssjefer på sin reise.

Det Ukraina trenger

Det viktigste våpenet til nå i krigen har vist seg å være artilleri. Ukrainerne bruker i økende grad artilleri landet har fått donert. Lagrene av ammunisjon til disse kanonene har blitt betydelig lavere.

USA ønsker å kjøpe ammunisjon av Sør-Korea for å fylle på sine egne lagre. Ammunisjon USA hadde lagret i Sør-Korea er allerede sendt til Ukraina.

FORTSETTER: Ukrainske brannmenn jobber på leilighetsbygning som ble alvorlig skadet av et russisk rakett. Kharkiv, Ukraina 29. januar 2023 Foto: STRINGER / Reuters

Ukraina ber om raske leveranser

– Situasjonen er veldig tøff. Det er kontinuerlig forsøk på å bryte gjennom forsvaret vårt, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin tale sent søndag kveld.

Han ber om at Ukraina får mer våpen og at det leveres raskt.

– Russland vil at krigen skal trekke ut, og at det skal slite ut våre styrker. Vi må bruke tiden som vårt våpen. Få fart på forsyninger og åpne for nye våpenalternativer til Ukraina, sa Zelenskyj.

STORE MENGDER: Den første forsendelsen av selvdrevet artilleri fra Sør-Korea kommer til Polen. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Det Sør-Korea har

Polen har avtalt å kjøpe selvdrevet artilleri, stridsvogner og jagerfly fra Sør-Korea. Deler av det er allerede levert. De to landene har avtalt at store deler av dette skal produseres i Polen. Det bygger opp polsk industri.

Norge vurderer også å kjøpe mer av Sør-Korea. Vi har allerede kjøpt inn selvdrevet artilleri fra landet av typen K9. Neste kan være stridsvognen K2.

Sør-Korea har utvilsomt også store lagre av ammunisjon som passer til våpnene Ukraina allerede bruker. Det er hemmelig hvor store disse lagrene er. Sør-Korea har i snart 70 år forberedt seg på å fortsette krigen mot naboene i Nord.