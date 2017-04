– Når det gjelder det Nato handler om, nemlig sikkerhet, så har det kommet et veldig entydig budskap fra hele den amerikanske administrasjonen siden de tiltrådte i januar, forsikrer Jens Stoltenberg.

Han er i Washington i den mest turbulente utenrikspolitiske uka så langt i Donald Trumps regjeringstid. Spenningen knyttet til Russland har tiltatt raskt etter rakettangrepet i Syria.

I går beskyldte Det hvite hus Russland for å ha forsøkt å dekke over Assad-regimets rolle i gassangrepet i forrige uke. Det ble også lagt fram en rapport USA mener kan bevise det.

Stoltenberg vet at både Russland og Syria selvsagt vil bli tema på dagens møter, som finner sted samme dag som utenriksminister Rex Tillerson er i Moskva for å møte sin russiske kollega.

– Vi ser økt spenning mange steder, og vi lever i en tid med mer uforutsigbarhet og usikkerhet enn på lenge. Det er viktig at dialogen med Russland opprettholdes, og det er helt riktig at Tillerson har reist dit nå, sier Stoltenberg.

– I denne situasjonen er også en allianse som Nato ekstremt viktig, reklamerer generalsekretæren.

Stoler på Trump

Stoltenberg er i Washington for å tale Natos sak. Han skal møte presidenten som i valgkampen ikke ville love fortsatt amerikansk støtte til forsvarsalliansen.

Nå føler Stoltenberg seg trygg på at USA ikke vil svikte Nato og ikke forandre mening igjen.

– Europeiske allierte ser at når spenningen øker, så må vi også investere mer i vår sikkerhet. President Trump har allerede lagt merke til at vi i Europa er i ferd med å øke forsvarsutgiftene, sier Stoltenberg.

Trump har krevd at europeiske Nato-medlemmer tar en større del av regningen framover.

Neppe Nato-hjelp i Syria

Stoltenberg og Trump vil ha verdens øyne rettet mot seg når de klokka 21 i kveld møtes i Det hvite hus. Etter møtet svarer de to på spørsmål fra pressen, og det er ventet at den siste ukas hendelser vil stå i fokus.

– Men jeg tror ikke amerikanerne vil be oss om hjelp i Syria, Angrepet de gjennomførte der var et amerikansk angrep basert på amerikansk etterretning, sier Stoltenberg.

– Så du ser Trump som en hvilken som helst annen amerikansk president når det gjelder utenrikspolitisk erfaring og handlekraft?

– Jeg ser på president Trump som en som er valgt i et valg, her i dette landet, og noe av styrken til Nato er at vi er 28 demokratier der ulike politiske ledere med ulikt ståsted klarer å samle seg om et felles mål, som er at vi skal forsvare og beskytte hverandre, sier Natos generalsekretær.

