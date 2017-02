– Dette er ikke ekte, de har brukt klipp fra en annen samtale, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg til NRK.

De to russiske komikerne som kaller seg Lexus og Vovan publiserte en video på Youtube 10. februar i år som skal være en samtale mellom de to og Stoltenberg. Der gir de seg ut for å være den ukrainske presidenten Petro Porosjenko.

Nå avviser Stoltenberg altså hele samtalen, og sier det er «fake news».

– «Fake news» er en trussel mot demokratiet

I videoen de to komikerne har publisert, er Nato-medlemskap og reformer i Ukraina tema. Stoltenberg understreker til NRK at samtalen aldri har funnet sted, og at det er et stort problem at slike falske nyheter sirkulerer på nettet.

– Fake news er en trussel mot demokratiet. Det er viktig at journalister sjekker fakta, sier Jens Stoltenberg til NRK. Han legger til at han vil savne den frie pressen dersom den blir borte.

– Nato forsøker å møte propaganda med det som er sant, sier Nato-sjefen.

Jens Stoltenberg avviser at han har mottatt en samtale fra de to komikerne. Du trenger javascript for å se video. Jens Stoltenberg avviser at han har mottatt en samtale fra de to komikerne.

Er kjent for tulletelefoner til kjendiser og politikere

De to komikerne Alexei Stolyrov og Vladimir Kuznetsov, som de egentlig heter, har lenge drevet med det de kaller tulle-journalistikk i hjemlandet og ringt til kjendiser og politikere.

De har også stilt opp i et intervju der de snakker om samtalen som nå blir stemplet som uekte av mannen de hevder å ha lurt.

– Vi ringte Stoltenberg fordi Porosjenko alltid sier at han vil bli medlem av Nato og han har hele tiden hevdet at de vil ta han imot med åpne armer. Så vi bestemte oss for å finne ut om det stemte, forteller Lexus og Vovan i en video som ble lagt ut etter videoen med den angivelige tulletelefonsamtalen med Nato-sjefen.

De har også ringt Elton John og utgitt seg for å være Vladimir Putin som var interessert i å snakke om homofiles-rettigheter, også Tyrkias sterke mann Recep Erdogan har blitt tullet med tidligere.

– Vi gjør dette for å få et unikt innblikk i statsledernes verden, har de to uttalt tidligere.