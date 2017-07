Stoltenberg mekler mellom Tyrkia og Tyskland om NATO-base

Det er NATOs flybase i Konya i Tyrkia som står i sentrum for de vanskelige diskusjonene.

Tyskland valgte tidligere i år å trekke soldatene sine ut av flybasen Incirlik sørøst i Tyrkia, der de var på plass for å bidra i kampen mot IS i Syria. De 260 soldatene sammen med materiell og overvåkingsfly ble flyttet til en annen flybase i Jordan. Grunnen var at Tyrkia nektet en gruppe tyske parlamentarikere å besøke flybasen.

Nå har en tilsvarende konflikt oppstått om NATO-basen i Konya. Det har fått NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til å gripe inn i saken.

Les også: Tyskland advarer mot å reise til Tyrkia

Kompromissforslag

Stoltenberg har vært i kontakt med både Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu og Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel for å mekle.

Jens Stoltenberg prøver å megle mellom de to NATO-landene Tyrkia og Tyskland. Foto: THIERRY CHARLIER / AFP

– I et forsøk på å finne en løsning har generalsekretæren nå tilbudt seg å arrangere et besøk for parlamentarikere til Konya-flybasen innenfor et NATO-rammeverk, sier NATOs fungerende pressetalsperson Piers Cazalet.

Bakteppet er at tyske parlamentarikere har bedt om å få besøke basen, mens Tyrkia har ønsket å utsette besøket. NATOs kompromissforslag går ut på at parlamentarikerne skal få besøke basen som del av en NATO-delegasjon.

– Konya-flybasen er avgjørende for NATOs operasjoner til støtte for Tyrkia og koalisjonen mot ISIS. Vi håper vi kan finne gjensidig akseptable løsninger så snart som mulig, sier Cazalet.

Kan ramme kampen mot IS

NATOs frykt er at konflikten mellom Tyrkia og Tyskland skal ødelegge for innsatsen i kampen mot ekstremistgruppen IS, også kjent som ISIS.

Konya regnes som en viktig base for koalisjonen mot IS, og det er blant annet her NATO har utplassert sine AWACS-fly. Disse brukes til å overvåke luftrommet over Syria.

Konya er også annerledes enn Incirlik fordi Konya er en NATO-base, mens utplasseringen av tyske soldater ved Incirlik var resultat av en bilateral avtale mellom Tyrkia og Tyskland.

Diplomatisk krise

Den diplomatiske konflikten mellom de to landene har gradvis forverret seg siden det mislykkede kuppet i Tyrkia for ett år siden.

Recep Tayip Erdogan har fått mye kritikk i etterkant av kuppforsøket i fjor sommer, ikke minst fra Tyskland. Foto: HANDOUT / Reuters

Etter kuppforsøket gjennomførte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan omfattende utrenskninger der også journalister, menneskerettighetsaktivister og opposisjonspolitikere havnet bak lås og slå.

Flere tyskere er fengslet i landet, deriblant to journalister.

Erdogan holdt tidligere i år en folkeavstemning om grunnlovsendringer for å gi seg selv mer makt, men ble nektet å drive valgkamp på tysk jord. Det gjorde ham så rasende at han beskyldte Tyskland for å bruke «nazimetoder».

Aktivister ble pågrepet

Tidligere i juli ble krisen hevet til et nytt nivå da tyske Peter Steudtner ble pågrepet i Tyrkia sammen med flere andre aktivister fra Amnesty International.

Steudtner var i Tyrkia for å delta på et seminar om datasikkerhet, men er siktet for medvirkning til terror og er av tyrkiske styresmakter blitt omtalt som spion.

Pågripelsen har vakt kraftige reaksjoner, og Tyskland har advart tyske statsborgere mot å reise til landet. Den tyske regjeringen har også antydet at tyske investeringer i Tyrkia kan bli stoppet.

Erdogan har på sin side beskyldt Tyskland for å sende agenter til Tyrkia for å forsøke å rive i stykker landet.