Stoltenberg etterlyser mer debatt om atomvåpen

– Dette er et viktig tema. Derfor er det viktig at vi snakker om det, selv om det er vanskelig. Det er egentlig litt overraskende hvor lite diskusjon det er om kjernefysiske spørsmål, tatt i betraktning hvor viktig det er, sier Stoltenberg til norsk presse på sikkerhetskonferansen i München.

Han brukte store deler av sitt innlegg på konferansen i går til å snakke om atomvåpen.

Går i feil retning

Stoltenberg er ikke i tvil om at utviklingen går i feil retning. Nye stater har fått atomvåpen, deriblant Nord-Korea. Russland har modernisert sitt atomvåpenarsenal. Og USA beskylder Russland for brudd på den såkalte INF-avtalen, som forbyr utplassering av landbaserte atomraketter av mellomdistansetypen i Europa.

– Det er i sum veldig alvorlig. Da er det viktig at vi i hvert fall snakker om det, for problemet forsvinner ikke av at vi ikke snakker om det, sier Stoltenberg.

I innlegget på sikkerhetskonferansen påpekte han at kampen mot atomvåpen bidro til å forme en hel generasjons sikkerhetspolitiske tenkning på 70- og 80-tallet.

Nå sier han at han føler et ansvar som generalsekretær i NATO for å fortelle om de truslene han ser, og for å mobilisere til støtte for de avtalene som fins for å holde utviklingen under kontroll.

Advarte mot utviklingen

I går advarte lederen av konferansen, den tyske diplomatveteranen Wolfgang Ischinger, om den økende konfliktvaren i verden.

– Jeg mener verden er kommet nærmere – altfor nær – randen av stor internasjonal konflikt, sa Wolfgang Ischinger i sin åpningstale fredag ettermiddag og og advarte om å undervurdere farene for dette.

– Varsellampene blinker rødt, sa han.

– Demokrati og frihet, de verdiene vi her i Vesten verdsetter aller høyest, er truet. Våre vestlige samfunn virker svekket. Selve den internasjonale ordenen som ble etablert i etterkrigstida, er i faresonen.

Ischinger bad verdens ledere ta personlig ansvar for å unngå en ytterligere eskalering av konfliktnivået.