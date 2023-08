Stoltenberg etter rådgiverglipp: – Natos posisjon er uendret

Akkurat møter Nato-sjefen publikum og presse på kulturhuset i Arendal. Der deltok han i torsdag morgen i en panelsamtale sammen med Harald Stanghelle.

Det skjer to dager etter at en uttalelse fra en av hans nærmeste rådgivere, Stian Jenssen, vakte stor oppmerksomhet.

– Nå har Stian Jenssen selv sagt at dette kom feil ut. Det som var hans budskap og som er mitt budskap, er at Natos posisjon er uendret, sa Stoltenberg, og fulgte opp:

– Ønsker vi fred, så er det militær støtte til Ukraina som er løsningen.

– Det som er viktig, er at det er ukrainerne selv som må avgjøre når de er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet, svarte Stoltenberg på spørsmål fra NRK etter arrangementet.

Samtidig erkjente Nato-sjefen at det er pågående diskusjoner i alliansen om hvordan krigen i Ukraina skal ta slutt.

– Livsfarlig for Norge

Et av spørsmålene var om Russland har rett til en viss innflytelse i sine nærmeste naboland.

– Nei, det er ikke sånn at stormakter har rett på «interessesfærer», svarte en kategorisk Stoltenberg.

– Små land som Latvia og Litauen kan ikke akseptere at fordi de er små naboland, så skal Russland bestemme over dem, utdypet generalsekretæren, og kom med en liten vekker:

– Det ville jo vært livsfarlig for Norge, understreket han.

Reaksjoner etter rådgiver-uttalelse

Det var på en panelsamtale i regi av Atlanterhavskomiteen tirsdag, hvor Jenssen og to forskere snakket om mulige alternativ til en fullstendig ukrainsk seier i krigen.

– Det som har blitt snakket om er at ukrainerne skal gi opp sin ambisjon vestover og godta en slags nøytralitet, og at det er en løsning, sa han.

– Jeg tror faktisk at den mer sannsynlige løsningen er at de gir opp territorium og så får de et Nato-medlemskap i retur.

Deler av det ukrainske regjeringsapparatet var raskt ut med å fordømme utsagnet, og kalte det for «latterlig» og «uakseptabelt».

Onsdag ettermiddag innrømmet Jenssen til NRK at det var en uheldig formulering.

– Det kom feil ut. Jeg ville ikke ha sagt det på den måten. Saken for meg var jo at når denne krigen en gang slutter så må Ukraina få noen forsikringer for sin framtidige trygghet, sa Jenssen senere til NRK.

– Nato? Der skjer det jo ingenting

Videre ble det blant annet tid til litt mimring tilbake til tiden før Stoltenberg ble generalsekretær i Nato.

Det er første gang på ti år at Stoltenberg deltar på Arendalsuka. Forrige gang var i 2013, da Stoltenberg drev valgkamp som leder i Arbeiderpartiet.

Det var uventet da han i 2014 ble kontaktet av Barack Obama og Angela Merkel med en forespørsel om han kunne bli generalsekretær, husker Stoltenberg.

Derfor rådførte han seg med sin far, tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

– Han mente at det skulle jeg ikke gjøre. «Nato? Der skjer det jo ingenting», sa Thorvald, fortalte Stoltenberg.

Senest i juli ble hans periode som generalsekretær forlenget frem til 1. oktober 2024, etter sterkt påtrykk fra alliansens medlemsland.