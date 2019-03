Stoltenberg blir NATO-sjef frem til 2022

De allierte i NATO har bestemt seg for å gi Jens Stoltenberg enda en forlengelse som generalsekretær i alliansen.ekreftelsen kom på et møte i NATOs råd torsdag ettermiddag.

Stoltenberg takker for tillitserklæringen.

– Jeg er glad for å bli spurt om å få fortsette i en svært meningsfylt jobb, sier Stoltenberg i en uttalelse.

– Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med å fornye og modernisere verdens sterkeste militærallianse så den også i framtida er rustet til å håndtere en krevende sikkerhetssituasjon i en uforutsigbar verden..

Etter forlengelsen blir Stoltenberg den generalsekretæren som har sittet nest lengst i NATO.

Den lengstsittende er Joseph Luns, som ble værende i sjefsstolen i hele 12 år og 268 dager.

Stoltenberg tiltrådte stillingen som generalsekretær 1. oktober 2014. I utgangspunktet ble han valgt for fire år, men i desember 2014 ble perioden forlenget med ytterligere to år, frem til 2020. Nå blir han i utgangspunktet sittende i to år til, til 2022.

NTB skriver at den amerikanske delegasjonen skal ha vært en viktig pådriver for at Stoltenbergs periode nå forlenges nok en gang.

Nyheten kommer kort tid før den høytidelige markeringen av NATOs 70-årsdag i Washington D.C., som finner sted torsdag neste uke.

