Stockholm-angriperen søkte asyl i Sverige – hevdet han ble anklaget for terror

Mannen som politiet mener kjørte lastebilen som drepte fire mennesker og såret 15 under angrepet i Stockholm fredag, var utvist fra Sverige.

Da han søkte asyl i slutten av 2014 forklarte han sitt beskyttelsesbehov med at han hadde blitt pågrepet og fengslet etter en demonstrasjon, og at usbekiske myndigheter anklaget ham for å være terrorist, skriver Aftonbladet.

Nå er han mistenkt for drap som politiet anser som terrorforbrytelser, og tirsdag formiddag klokken 10 blir han fremstilt for varetektsfengsling.

Fengslingsmøtet vil bli holdt i den såkalte sikkerhetssalen i Stockholm tingrett, og et større området utenfor er sperret av som en sikkerhetsforanstaltning, skriver Aftonbladet.

ETTERLYST: Kort tid etter angrepet gikk politiet ut med dette overvåkningsbildet av det de mener er den mistenkte 39-åringen. Foto: Polisen / NTB scanpix

Brukte annet navn

Ifølge Dagens Nyheter søkte han asyl under navnet Rahmatjon Kurbonov og hevdet at han hadde blitt utsatt for tortur.

Det svenske Migrationsverket trodde imidlertid ikke på forklaringen: Påstanden om at han hadde blitt torturert ble ikke støttet av medisinske undersøkelser, han hadde oppgitt flere ulike navn og personopplysninger, og han oppgav sprikende opplysninger om både demonstrasjonen og sine familieforhold.

Fredag kveld ble Akilov pågrepet i Märsta utenfor Stockholm etter at vitner hadde meldt fra om at han oppførte seg merkelig. Ifølge Aftonbladet har 39-åringen i avhør innrømmet at det var han som utførte angrepet. Avisen skriver at han skal ha forklart at han handlet på oppdrag fra IS i Syria og at han mener han har «kjørt på de vantro».

Vil bytte forsvarer

Akilov har fått oppnevnt en av Sveriges mest profilerte forsvarsadvokater, Johan Eriksson. Mandag ba Eriksson imidlertid om å bli løst fra oppdraget, etter ønske fra sin klient. I begjæringen, som tingretten har avslått, skriver Eriksson at hans klient har uttrykkelig har ønsket å bli forsvart av en advokat som er sunnimuslim fordi han mener kun en med den bakgrunnen kan ivareta hans interesser.

I tillegg til 39-åringen er ytterligere en mann pågrepet etter angrepet fredag. Politiet er sparsommelig med opplysninger om denne mannen, og sa på en pressekonferanse mandag at de er helt sikre på at det var Akilov som kjørte lastebilen.

– Fra et politifaglig utgangspunkt er det ingenting som tilsier at vi har feil person, tvert imot blir mistankene forsterket etter hvert som etterforskningen går fremover, sa rikspolitisjef Dan Eliasson under pressekonferansen.