Stjernekokk mistet en stjerne, saksøkte Michelin-guiden

Det er hårfine marginer på toppen av den internasjonale kokkeverdenen.

For den franske kokken og restauranteieren Marc Veyrat (69) falt verden sammen da Michelin-guiden kom med sin dom i januar.

Restauranten La Maison des Bois, som ligger i Manigod i alperegionen Haute Savoie, ble tildelt «kun» to Michelin-stjerner. Det var en stjerne mindre enn restauranten fikk året før.

Ifølge Veyrat ble han fullstendig knust av stjernefallet og gikk inn i en åtte måneder lang depresjon, mens kokkene gråt på kjøkkenet.

Krangel 1: «Cheddargate»

Den utløsende årsaken var anklagene om bruk av feil ost.

Michelin-guidens inspektører satte spørsmålstegn ved hvilken ost som ble benyttet i ostesuffleen som ble servert. Guiden insinuerte at det var brukt engelsk cheddar i stedet for en kombinasjon av de franske ostene reblochon, beaufort and tomme, som alle har sin opprinnelse i alpestrøkene.

Det skal ha vært den guloransje fargen som vekket mistanken om engelsk innflytelse i den franske souffleen.

Dette fikk Veyrat til å se rødt.

– Når de sier at vi brukte cheddar mens det var en sufflé laget av reblochon, beaufort og alt det andre vi bruker her, det er galskap, det er tåpelig. De er inkompetente, hevdet Marc Veyrat om inspektørene med full styrke.

Den franske kokken har bygget sitt kokkery på såkalt botanisk mat, og er blant annet kjent for å bruke ville urter i rettene, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Krangel 2: Ekte eller falske kamskjell?

Det har også vært uenighet om inspektørenes bedømmelse av det som er beskrevet som «virtuelle kamskjell».

Veyrat hevder inspektøren feilaktig tok kamskjellene for å være ekte kamskjell og ikke «virtuelle kamskjell» laget av fiskelever av en bestemt type fisk.

Marc Veyrat setter spørsmålstegn ved den generelle matkompetansen til Michelin-inspektørene og har forlangt at notatene fra restaurantbesøket skal offentliggjøres.

– De gav meg først tre stjerner og så tar de vekk den tredje stjernen. Det har aldri skjedd i dette landet. Jeg vil i det minste gjerne vite begrunnelse for den avgjørelsen, sier Veyrat.

Stemningen var en annen da Marc Veyrat i februar 2018 feiret at han var blitt tildelt tre stjerner i Michelin-guiden. Nå har forholdet surnet. Foto: Jacques Demarthon / AFP

Krangler i og utenfor retten

Det er en begrunnelse som selskapet som utgir Michelin-guiden nekter å etterkomme og mener det fullstendig vil ødelegge for guiden og arbeidet inspektørene gjør.

Ved å komme uanmeldt og uten å gi seg til kjenne mener guiden at deres folk klarer å gi de beste bedømmelsene, ut fra at de får matopplevelse og service på linje med andre gjester.

– Veyrat vil at Frankrike skal gi opp prinsippet om at restaurantanmeldere skal ha frihet til å ha en mening, fordi hans restaurant har to stjerner i stedet for tre. Fordi den ble vurdert til å være «utmerket» i stedet for å være «briljant», sa advokat Richard Malka til AFP før partene gikk inn i retten.

Han kaller kravene fra Veyrat latterlig.

Advokaten sparer ikke på betegnelsene av motparten.

Stjernekokken, som er kjent for sine mørke solbriller og sin bredbremmede Savoyard-hatt, blir av Michelin-advokaten betegnet som «en selvopptatt diva som lider av sykelig egoisme». Og at stjernekrangelen ikke er en sak for rettsvesenet.

Vil vite metodene

Advokaten til den kjente kokken avviser at søksmålet om Michelin-stjerner er misbruk av alles tid.

– I tiår har Marc Veyrat vært vant til at hans mat har blitt bedømt og sammenlignet. Han vet at ingen har en Michelin-stjerne for evig, hevdet Emmanuel Ravanaisse.

– Men Michelin-guiden sier de har sine kriterier og metoder. Vi ber dem bare dele disse, sier advokaten.

Første søksmål i historien

Dette er det første søksmålet Michelin-guiden har fått mot seg i løpet av sin over 100 år lange historie. Guiden ble utgitt første gang i 1900 og skulle gi bilister tips om vei, bilservice og overnatting.

I 1926 kom den første stjernen som markerte hvor det var god mat å få. Systemet med en, to og tre stjerner ble innført på 1930-tallet.

Skulle Veyrat vinne frem, slik at Michelin er nødt til å vise frem inspektørenes hemmelige notater som danner grunnlaget for stjernekonklusjonene, vil det trolig snu opp ned på arbeidet med den prestisjefylte matguiden. Og åpne klageveien for andre kokker, som også kan være misfornøyd med stjernefall.

Veyrat har krevd symbolske 1 euro i oppreisning. Michelin på sin side har reist et motkrav på 30.000 euro, til dekning av sine utgifter.

Den franske dommeren har varslet at en avgjørelse vil kommer på årets siste dag, 31. desember.

I går ble det kjent at den kjente sushi-restauranten Sukiyabashi Jiro i Tokyo, som i en årrekke har hatt tre stjerner, mister oppføringen i Michelin-guiden. Årsaken er at restauranten, som bare har 10 bord, ikke lenger har allmenn bordbestilling.