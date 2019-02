Stjernedryss over nordiske restauranter

Verdens mest kjente restaurantguide fikk en egen nordisk utgave i 2015, «Guide Michelin Nordic Cities».

I fjor fikk seks norske restauranter totalt åtte stjerner i den nordiske Michelin-guiden:

Maaemo (Oslo, tre stjerner)

Galt (Oslo, en stjerne)

Kontrast (Oslo, en stjerne)

Statholdergaarden (Oslo, en stjerne)

Renaa (Stavanger, en stjerne)

Sabi Omakase (Stavanger, en stjerne)

To av favorittene til å få en stjerne i år ligger i Trondheim: Credo og Fagn. Sistnevnte har flyttet inn i Credos gamle lokaler.

Credo kåret til landets beste restaurant av DN i fjor, og hadde besøk av Michelin-guiden før jul.

Da Michelin-guiden var på besøk fikk restauranten imidlertid også uanmeldt besøk av 14 kontrollører fra politiet, kemnerkontoret, Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

Restauranteier Heidi Bjerkan fortalte at flere ansatte opplevde kontrollen som ubehagelig, og mente kontrollen ble ødeleggende og kaotisk.

Restauranteier Heidi Bjerkan på Credo i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Spår stjerner til Trondheim

Den svensk-norske kokken Bjørn Svensson fikk en stjerne i fjorårets guide med restauranten Galt, bare fem måneder etter åpning.

Svensson mener Credo og Fagn har gode muligheter til å få en stjerne, og spår at Credo kanskje kan få to. Hvis en av dem får stjerne, vil det være første gang en restaurant i Trondheim får denne utmerkelsen.

Han trekker også frem À L'aise og Hot Shop i Oslo som mulige kandidater.

Foran årets stjernedryss innrømmer han at han er spent på egne vegne.

– Vi vet aldri om vi beholder den, men jeg håper jo selvsagt det. Vi er alle spente og nervøse, sier Bjørn Svensson til NTB.

Matskribent Anders Husa mener de norske restaurantene fortsatt holder høyt nivå.

– De ligger godt an. Jeg ser ikke noen grunn til at noen skal miste stjerner i dag, sier han.

Utdelingen holdes i Århus. Det er første gang den ikke holdes i en hovedstad.

– Våre inspektører har vært rundt om i hele regionen. Det at vi avholder utdelingen i Aarhus, er et tegn på at vi er ute i regionene og ikke kun i hovedstedene, sier pressesjef i Michelin Nordic, Lotta Wangle.

Norge, Sverige og Danmark har hver sin trestjernersrestaurant. Maaemo i Oslo, Frantzén i Stockholom og Geranium i København.