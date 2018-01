Stjal juveler til millioner av euro

Utstillingen var satt opp i Dogepalasset – en populær turistattraksjon i i Venezia – for å vise frem 270 indiske juveler fra Al Thani-samlingen.

Onsdag formiddag slo tyvene til. Overvåkingsbilder viser to menn som knuser og åpner utstillingsboksen, mens en tredje person dekker til tyveriet.

Deretter tar mennene med seg en gullbrosje og et par øredobber, som angivelig er priset til millioner av euro, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Les også: Frykter vikingskattene havner til salgs på nettet

Enkelte av gjenstandene i utstillingen er datert 400 år tilbake i tid. Foto: Andrea Merola / AP

Skjulte seg blant turistene

Politiet opplyser at tyvene klarte å forsinke at museets alarm ble utløst, før de stakk av ved å blande seg med alle turistene som besøkte utstillingen. Ifølge politiet skal det også ha vært stor mangel på sikkerhetsvakter i de forskjellige rommene.

Utstillingen på Dogepalasset kalles "Mughals og Maharajahs' skatter" og viser frem eksklusive gjenstander fra Al Thani-samlingen. Foto: Andrea Merola / AP

– Vi har å gjøre med rutinerte, profesjonelle kriminelle, som kom seg unna til tross for at svært avanserte teknologiske systemer var installert i alle rommene, sa byens politisjef Vito Gagliardi, ifølge Daily Mail.

Eksperter påpeker at objektene som ble stjålet ikke var blant utstillingens kronjuveler. Politiet opplyste for øvrig at de er laget av gull platina og diamanter. Bilder av juvelene er sendt til London og sine opprinnelige eiere, for å identifisere og prisgi dem.

Juvelene er svært kjente og dermed også trolig vanskelige å selge på svartemarkedet. Etterforskere tror derfor tyvene vil demontere juvelene fra smykkene før de prøver å selge dem separat.