Stilte med munnbind i senatet

– Jeg kan bare beskrive livet i Syria som et helvete. Kroppsdeler ligger strødd på bakken, det er blod over alt. Konstante bombeangrep legger sykehus og bygninger i grus. Det forteller legen Farida fra Syria.

Denne uken stilte hun sammen med to andre leger fra Syria til en høring i senatet for den amerikanske utenrikskomiteen. Iført hvite munnbind for å få oppmerksomhet rundt konsekvensene av seks år med borgerkrig, skildret de livene sine som hjelpearbeidere.

Livet i Aleppo et mareritt

– De siste seks årene har jeg vært vitne til de verste mareritt du kan tenke deg. Jeg har jobbet som fødselslege i Aleppo i et område holdt av opposisjonen. Hver dag har jeg sammen med andre helsearbeidere risikert livet for å redde andres liv.

Med et fast blikk på notatene forteller Farida hvordan hun som lege og mor prøvde å holde ut for å hjelpe så lenge som mulig. Hun opplevde angrep med både bruk av kjemiske våpen, klasebomber og raketter.

– En dag mens vi hjalp en kvinne med keisersnitt traff en rakett den øverste etasjen i bygningen slik at taket delvis kollapset. De fleste ansatte måtte løpe i sikkerhet mens vi som leger måtte få ut barnet og sy sammen kvinnen. Heldigvis overlevde hun.

Ettersom sykehusene også ble ødelagt i de mange angrepene forteller legene at de stadig måtte flytte på seg å opprette nye midlertidige sykehus for å hjelpe. Til slutt var det bare ett sykehuset i Aleppo igjen for hjelpe tusenvis av skadde.

BARNA RAMMES HARDT: Tegningen laget av den 9 år gamle syriske flyktningjenta Iilaf Hassun viser en mor som bærer sin døde datter til en grav. Over 400 000 tusen er døde etter seks år med borgerkrig i Syria. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Maktesløshet

– Jeg hadde alltid min 8 år gamle datter i nærheten for å prøve å beskytte henne, forklarer Farida. Hun forteller om da datteren kom løpende gråtende inn på operasjonssalen. Det hadde vært et klorangrep og datteren fikk ikke puste.

– Jeg måtte forlate pasienten, gi min datter oksygen og holde godt rundt henne. Hva annet kunne jeg har gjort? Dette knuste hjertet mitt. Den følelsen av maktesløshet mot å beskytte mitt eget barn ryster meg den dag i dag.

I desember 2016 kom Farida og hennes familie seg ut fra Aleppo og Syria. Senere denne måneden drar familien tilbake til et sykehus nord i Syria. Nå ber hun og kollegaene hennes innstendig om at politikerne og verdenssamfunnet må stille opp for Syria.

– Grusomhetene er ikke slutt. Mer enn 600 000 syrere lever under beleiring i dag. Det internasjonale samfunnet må sørge for humanitær tilgang til disse områdene. Det er ikke noe tid til å vente, syrere dør hver eneste dag på grunn av denne krigen. Takk, avsluttet den syriske legen Farida.