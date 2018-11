Stillehavsøy forbyr miljøskadelig solkrem for å redde korallene

Øygruppen i Mikronesia med rundt 17.000 innbyggere ligger i Stillehavet øst for Filippinene.

Flere av øyene er korallatoller. Flere steder i verden er korallene sterkt truet av ekstremvær, varmere hav og forurensing.

Verdens største, The Great Barrier Reef, har allerede vært døende i flere år og 93 prosent av revet står i fare for å blekne.

Farlige kjemikalier

På Palau skal de nå komme en annen av truslene mot korallene til livs.

Forskere har i årevis advart om at også kjemikaliene i solkrem kan være skadelig for det sårbare økosystemet under havoverflaten.

Oksibenzon og oktinoksat er vanlige virkestoffer i solkremen og bidrar til å absorbere de skadelige uv-strålene fra sola. Men en studie fra 2015 viser at de samme stoffene kan hemme veksten av unge koraller og er som gift å regne for enkelte koraller,

Stillehavsstaten har derfor vedtatt en lov som fra 2020 forbyr omsetning av solkrem som inneholder disse virkestoffene, i tillegg til åtte andre kjemikalier.

Bøtelegger

Solhungrige turister vil i første omgang ikke risikere straff dersom de bruker forbudte solkremer, men de som blir tatt for å omsette miljøskadelige produkter kan bli ilagt bøter på opp mot 1000 dollar, skriver BBC.

– Vi tror det vil være tilstrekkelig å beslaglegge solkrem for å begrense den ikke-kommersielle bruken. Det er en balansegang mellom å opplyse og skremme vekk turister, sier landets president Tommy Remengesau.

SÅRBART: Korallrevene utenfor Palau har det langt bedre enn andre steder i verden hvor forurensing og andre faktorer har ført til korallbleking. Foto: Tony Shih https://www.flickr.com/images-tonyshih/ (CC BY-ND 2.0)

Professor Craig Downs forsker på koralldød ved Haereticus environmental laboratory i Virginia i USA.

Han sier korallrev fra naturens side er i stand til å blomstre opp igjen etter en masseblekning.

– Men livet kommer ikke tilbake der det er turister. De yngste korallene er mer utsatt for kjemisk forurensing enn de gamle. Bare de eldste korallene blir værende, men det er bare et spørsmål om tid før de også forsvinner, advarer Downs.

90 prosent vil dø innen 2050

Det er anslått at mellom 6000 og 14.000 tonn solkrem havner i korallrev hvert år. De skadelige produktene var å finne i 75 prosent av solproduktene for fem år siden, og i dag finnes de i omtrent halvpartene av variantene som selges.

Selv om det finnes såkalte «korall-vennlige» solkremer uten de aller verste kjemikaliene, mener Downs man bør ta mer miljøvennlige grep for å beskytte seg fra sola.

– Fra et miljøperspektiv er det bedre å bruke klær som primærbeskyttelse mot sola. Ved å bruke en skjorte med innebygget solbeskyttelse, reduserer du solkrembruken med 50 prosent.

Fra før er det innført lignende forbud mot solkrem på strender, øyer og naturreservater i Karibia, Hawaii og Mexico.

Palaus forbud er det mest omfattende så langt, og flere land ventes å følge etter.

Men selv om et solkremforbud kan bidra til bedre korallhelse, er det fortsatt klimaendringer som er den desidert største trusselen, og forskere har anslått at 90 prosent av verdens korallrev vil være døde i 2050 som følge av temperaturøkning.

Palau var det andre landet i verden som ratifiserte Parisavtalen og i 2015 ble hele havområdet rundt øygruppen erklært som marine beskyttet område.

Landets korallrev har klart seg bedre enn mange andre fordi de har vært forskånet fra utslipp fra jordbruk, forurensing og overfiske som er større utfordringer andre steder i verden.

37 solkremer fikk stryk

I en gjennomgang Forbrukerrådet gjorde av solkremer som selges i Norge i fjor, fikk bare åtte av 45 solkremer bestått.

34 av produktene inneholdt miljøskadelige ingredienser.

Velger man svanemerkede solkremer skal man kunne være sikker på at de ikke inneholder kjemikalier som er giftige for vannlevende organismer.