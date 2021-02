Stikker til skogs under pandemien

Et blått og hvitt merke malt på ett tre viser vei. Gjennom skog, over bekker og små fossefall og over grønnkledde åser. I bakgrunnen kan man innimellom skimte den store Balaton-innsjøen.

Barna trasker og tøyser så søla skvetter noen steder.

Regn og tåker er ingen hindring. Ut på tur! Foto: RTV

Rekordbesøk

Ungarns nasjonale blå tursti har lenge vært populær, men nå, under pandemien, blir alle rekorder slått.

– Sånn situasjonen er nå kan vi ikke treffe familie og venner så ofte som vi ønsker. Så vi benytter muligheten til å være sammen her. På tur kan vi møtes, sier Tibor Miklosi.

Han snakker med nyhetsbyrået Reuters mens han holder øye med kona som hjelper datteren over en bekk. De er i Pilisfjellene i det sentrale Ungarn.

– Her kan vi glemme de daglige problemene. Her får vi en pause fra dem. Hjernen får en liten pause fra alt det negative som skjer, sier Tibor.

Den blå turløypa går Ungarn på tvers og ble merket så tidlig som i 1938. Den blir kalt Europas første lang-vandrerute. Miklosi og familien har gått ti kilometer av den 1168 kilometer lange turen. Den er populær også i tåkete vintervær.

– Vi ser en kraftig økning i antall gående. Vanligvis selger vi en 6–8000 bøker i året der folk kan stemple hvilken del av turen de har gått. I fjor solgte vi 28.000, sier turguiden Csaba Nemeth.

Etter turen skal det stemples i boka. I fjor ble det solgt tre-fire ganger flere bøker enn vanlig. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

Finner andre løsninger når skiheisen står

Og det er ikke bare ungarere og vi nordmenn som har søkt ut i naturen under pandemien. I den kanadiske byen Kamloops har parkvesenet registrert en økning på 64 prosent. Turgåerne blir telt av en lasermåler når de legger i vei, skriver lokalavisen.

I Frankrike rapporterer sportsbutikker og utleiere om en eksplosjon i etterspørselen etter truger og topptur-ski. For heisene er fremdeles stengt og folk må tråkke seg oppover bakkene for egen maskin.

Salget av truger har skutt i været i land der skiheisene er koronastengt. Her fra Semnoz nær Annecy. Foto: Denis Balibouse / Reuters

I Østerrike har salget av langrennsski og truger økt med henholdsvis 50 og 90 prosent, skriver avisen Weekend.

I Ungarn er barnefamilien ferdig med dagens tur. Men de planlegger å gå flere etapper senere. Turguide Csaba Nemeth er glad for besøket:

– Det er godt at folk har innsett at det kan ha en helende virkning å tilbringe tid i skogen. Det fjerner stress. Luften er frisk og det er så stille at man får en helt annen opplevelse av tid, sier han.