Stian jobber for Sør-Afrikas nest største parti: – Hører ofte skudd under valgkampmøter

– Å jobbe med politikk er likt uansett hvor man er, sier Tvede Karlsen til NRK på telefon fra Cape Town.

Etter afrikansk standard er Sør-Afrika et godt utviklet land som har kommet langt i den demokratiske prosessen. Men mens Tvede Karlsen forteller om sitt liv i den sørafrikanske toppolitikken, kommer det likevel frem at kontrastene til Norge til tider kan være enorme.

– Den aller største politiske nyhetsdagen i Norge tilsvarer en helt gjennomsnittlig hverdag i Sør-Afrika. Her er det ofte mange skandaler og svært mye støy, sier han.

– Men det er veldig inspirerende å jobbe her, fordi man får muligheten til å jobbe med politikk i et demokrati som er i utvikling. Det får man ikke i Norge.

Fortid i Høyre

35-åringen fra Tønsberg kom til Sør-Afrika som student i internasjonal politikk i 2010. Han har bakgrunn fra Høyre og er blant annet tidligere generalsekretær for Høyres Studenterforbund.

Da han reiste over til Sør-Afrika, ble han gjennom Høyre satt i kontakt med det politiske partiet Democratic Alliance (DA). Partiet er landets nest største, bak svært dominerende African National Congress (ANC). Sistnevnte parti har styrt Sør-Afrika siden de første frie valgene i 1994.

Tvede Karlsen fikk først tilbud om et internship i partiet. I 2011 fikk han tilbud om jobb. Han er i dag stabssjef for DA i Western Cape og har ansvaret for å arrangere politiske eventer og valgkamper.

– Ikke uvanlig å høre skudd

Når han og partiet driver valgkamp i områder der kriminaliteten og fattigdommen er høy, så kommer de tett på brutaliteten som råder i enkelte deler av det sørafrikanske samfunnet.

– Da er det ikke uvanlig at vi hører skudd eller skuddvekslinger ikke langt unna der vi har valgkampmøtet. Det kommer veldig nært på, men det er en del av hverdagen i disse områdene i Sør-Afrika, forteller han.

Gjennom sin politiske aktivitet har Tvede Karlsen aldri opplevd voldelige angrep selv, men sier at det likevel kan skje mot aktivister i lokalsamfunn i områder med mye kriminalitet.

DAs partileder Mmusi Maimane holder en tale under et valgkampmøte i Soweto tidligere denne måneden. Han er partiets første sorte partileder og Tvede Karlsen mener partiet er et parti for hele Sør-Afrika. Foto: Themba Hadebe / AP

Duket for spennende valg

I dag går sørafrikanerne til et nytt valg som nok ikke vil forandre ANCs posisjon som det klart største partiet i Sør-Afrika, men en rekke skandaler og mistanker om maktmisbruk og korrupsjon, gjør at mange er spent på om ANC klarer å gjenvinne velgernes tillit og oppnå like god oppslutning som ved forrige valg for fem år siden.

Opposisjonen håper på sin side på fremgang i et land der arbeidsledigheten er rekordhøy og ligger på nærmere 28 prosent, samtidig som raseforskjellene er svært alvorlige.

Tvede Karlsen sier at ANC er en mye større organisasjon enn DA, og deres oppslutning er spredt over hele landet.

Stian Tvede Karlsen og kona Phumzile Tvede Karlsen stortrives i Cape Town, selv om de planlegger å flytte til Norge etter hvert. Men først skal de gjennom minst et valg til i Sør-Afrika om fem år, sier han. Foto: Privat

– Det har vært en fordel for dem, men ulempen nå er massiv forflytting av folk til byene i Sør-Afrika.

– Vi har stor oppslutning og makten i flere byer i landet, og har tradisjonelt vært et sterkt parti i provinsen Western Cape, der Cape Town ligger, fortsetter han.

DA beskriver seg selv som liberalt, og har vært Sør-Afrikas største opposisjonsparti siden 1999. De har blant annet makten i Western Cape, der altså Cape Town ligger. Tradisjonelt har mange sørafrikanere først og fremst sett på DA som et parti for de hvite, selv om de siden 2015 har vært ledet av sin første svarte partileder, Mmusi Maimane.

– DA blir et stadig mer representativt parti for hele Sør-Afrika, sier nordmannen.

Sammen med konen Phumzile stortrives han i storbyen Cape Town, selv om de to har planer om å flytte til Norge etter hvert.

– Akkurat nå tar vi fem år om gangen, og jeg blir nok her i minst fem år til og hjelper til med neste valg, sier Tvede Karlsen.