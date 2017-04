Det går frem av en ny, offentlig liste over den faste sammensetningen av rådet: Bannon er ikke lenger medlem, mens forsvarssjefen og USAs øverste etterretningssjef igjen er faste medlemmer.

Bannon går for å være en av Donald Trumps nærmeste og viktigste medarbeidere, og ble tildelt en fast plass i rådet da Trump ble president.

Han ble dermed den første politiske rådgiveren noensinne med en plass i landets øverste komité, og den kontroversielle avgjørelsen fikk mye oppmerksomhet.

Fjerningen av Bannon bør lallikevel ikke sees på som noen nedgradering, hevder to kilder i Det hvite hus overfor Washington Post. Ifølge dem har Bannon sjelden vært til stede på møtene.

Nyhetsbyrået Bloomberg, som først meldte om endringene, skriver at Trumps rådgiver for innenlands sikkerhet, Tom Bossert, også mister sin plass.

Samtidig får H.R. McMaster, Trump nasjonal sikkerhetsrådgiver, mer makt. Han har nå ansvar for å sette dagsorden for møtene i det nasjonale sikkerhetsrådet og i rådet for innenlands sikkerhet.

Det nasjonale sikkerhetsråd er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.

Bannon var tidligere redaktør for nettstedet Breitbart News, noe som gjorde ham spesielt populær blant den såkalte alternativhøyre-bevegelsen – en løst definert gruppe som er sterke kritikere til innvandring, multikulturalisme og etablerte medier, og som kjemper for å bevare «hvit identitet».