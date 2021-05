Sterke scener i spansk enklave

Det anslås at omtrent 8000 mennesker har kommet seg ulovlig inn i Ceuta i løpet av de siste dagene.

Ifølge spanske myndigheter er rundt 1500 av migrantene barn.

Den spanske politistyrken Guardia Civil har delt bilder av politifolk som redder barn.

Dykkeren Juan Francisco Valle, som reddet et spedbarn, sier han ikke viste om barnet var i live da han fant det.

Utmattede mennesker

UTSLITT: En spansk soldat hjelper en marokkansk gutt opp av vannet. Foto: Jon Nazca / Reuters

Mange voksne og barn som har svømt inn i Ceuta fra Marokko har vært utslitt når de har nådd stranden, og flere har måttet blitt hjulpet i land.

En frivillig fra Røde Kors fikk et sterkt møte med en utslitt mann som sa han var Senegal.

– Han gråt, jeg holdt ut hånden og han klemte meg, fortalte kvinnen som presenterte seg som Luna til den spanske tv-kanalen RTVE.

SØKER TRØST: En migrant omfavner er spansk Røde Kors-medarbeider. Foto: Bernat Armangue / AP

Etter bilder av omfavnelsen ble spredd, fortalte Luna at hun ble bombardert med kjønnsdiskriminerende og rasistiske kommentarer.

Dette førte igjen til at mange andre rykket ut på twitter for å takke henne med emneknaggen #GraciasLuna.

Forsøk på politisk press?

Observatører mener at det som har skjedd denne uken kan være et svar på at spanske myndigheter har en av lederne for opprøresbevegelsen Polisario til medisinsk behandling for Covid 19.

Polisario sloss for uavhengighet for Vest-Sahara, et område som tidligere var en spansk koloni men som nå for en stor del kontrolleres av Marokko.

Ceuta og Melilla er to spansk-kontrollerte enklaver langs nordkysten av Marokko. Også tidligere har flyktninger fra hele Nord-Afrika forsøkt å ta seg inn i enklavene for å forsøke å komme seg videre til Europa.

Returnert til Marokko

Ifølge spanske myndigheter har halvparten av migrantene som tok seg inn i Ceuta denne uken allerede blitt sendt tilbake til Marokko.

Noen av migrantene lot seg returnere uten å gjøre motstand, mens andre ble båret vekk av soldater.

MOTVILLIG: En migrant som skal returneres til Marokko bæres av soldater på stranden El Tarajal. Foto: Bernat Armangue / AP

Spanske myndigheter har fått støtte fra EU-topper i at de tvangsreturnerer migrantene.

- Spanias grenser er grensene til den Europeiske unionen, tvitret presidenten for Det europeiske råd Charles Michel.

De fleste av migrantene skal være fra Marokko.