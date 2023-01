Sterke reaksjoner mot Lavrov: – Tråkker på jødene som ble drept i Holocaust

Under en pressekonferanse onsdag, kom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov med knallhard kritikk mot Vesten og spesielt USA.

– USA har med Ukraina som stedfortreder, startet en krig mot vårt land med det samme målet: en endelig løsning på det russiske problemet, sa Lavrov.

Han sammenlignet USA med Hitler.

– Akkurat som Hitler ville finne en løsning på det jødiske spørsmålet, har USA skapt en koalisjon som fører en proxy-krig mot Russland.

Lavrov hevdet USAs holdning er at «vi gjør det vi vil når vi vil – helt til verdens ende. Han sa også at EU helt og holdent har latt seg kue av USA.

– Forferdet

Påstandene vekker sterke reaksjoner.

– Vi er sjokkert og forferdet over denne skammelige sammenligningen mellom handlingene til en koalisjon av demokratiske land og Hitlers forfølgelse og drap på seks millioner jøder.

President i Den europeiske jødiske kongressen, Ariel Muzicant, under en konferanse i 2018. Foto: HANS PUNZ / AFP

Det sier presidenten i Den europeiske jødiske kongressen, Ariel Muzicant.

Han forventer at Lavrov trekker tilbake og beklager uttalelsene.

– Dette er ikke første gang ministeren har referert til Holocaust og Hitler. Dette må stoppe, sier han.

– Samtidig som vi snart markerer den internasjonale minnedagen for Holocaust, må minnet om ofrene aldri bli brukt på en så skremmende måte, legger han til.

– Et uakseptabelt bunnpunkt

EUs utenrikssjef, Josep Borrell, sier Lavrovs uttalelser er «fullstendig malplasserte og respektløse». Han mener russeren «tråkker på minnet til seks millioner jøder».

– Det russiske regimet manipulerer sannheten for å rettferdiggjøre deres ulovlige krig mot Ukraina. Dette har nådd et uakseptabelt og usselt bunnpunkt.

EUs utenrikssjef, Josep Borrell Foto: BARTEK SADOWSKI / AFP

Han sier det ikke finnes noen parallell mellom forbrytelsene til Nazi-Tyskland og den internasjonale støtten til Ukraina.

– Russland har invadert et selvstendig naboland og dreper sivile daglig. Målet er å ødelegge landet og den ukrainske nasjonen, sier han.

Det er ikke første gang Lavrov har refererer til Hitler og jødene i hans antivestlige uttalelser. 72-åringen har blitt beskyldt for å ha antisemittiske holdninger.

I mai i fjor beklaget Putin til Israel etter at Lavrov hevdet at Hitler hadde «jødisk blod» og at de største antisemittene er jøder.