Det er New York Times som nå avslører hva som skjedde da det i mai skulle vedtas en resolusjon om amming på Verdens helseforsamling.

Resolusjonen, som var basert på flere tiårs forskning, sa at brystmelk var sunnest og at land skal prøve å begrense uriktig eller misledende reklame for morsmelkerstatning.

Det var ventet at resolusjonen ville bli vedtatt raskt og uten problemer av delegatene i Verdens helseforsamling, som er årsmøtet for FN-organisasjonen Verdens helseorganisasjon (WHO).

Flere studier har vist at brystmelk er klart sunnere for barna enn morsmelkerstatning.

En studie offentliggjort i The Lancet i 2016 konkluderte med at på verdensbasis ville 823.000 barnedødsfall blitt forhindret hvis alle barn fikk morsmelk.

– Ville vanne ut resolusjonen

I stedet, skriver avisen, omfavnet den amerikanske delegasjonen interessene til produsentene av morsmelkerstatning og ville endre på resolusjonen.

Først prøvde amerikanerne å fjerne punktet der regjeringer oppfordres til å «forsvare, fremme og støtte amming» og et annet punkt som oppfordrer myndigheter om å begrense støtten til matprodukter som mange eksperter mener kan ha skadelige virkninger på små barn.

Etter at USA ikke lyktes med å vanne ut resolusjonen, skal de ha prøvd seg med trusler, sier diplomater og andre som deltok i diskusjonene.

Først ut var Ecuador, som etter planen var landet som skulle legge frem resolusjonen.

USA skal ha gitt klar beskjed om at hvis Ecuador ikke trakk resolusjonen, ville USA innføre straffetiltak innen handel. USAs ambassadør til Ecuador skal også ha truet med å trekke tilbake viktig militærhjelp.

Den ecuadorianske regjeringen ga seg raskt og gjorde som USA krevde.

Frykt for gjengjeldelse

Ifølge tall fra The Lancet, ville livene til 823.000 barn bli reddet hvert år hvis omtrent alle ble ammet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

New York Times har snakket med over ti kongressdeltakere fra flere land. Mange av dem ville være anonyme i frykt for gjengjeldelse fra USA.

De som støttet resolusjonen prøvde å finne andre land som kunne fremme resolusjonen, men minst tolv land fra Afrika og Latin-Amerika skal ha trukket seg i frykt for gjengjeldelse fra USA.

Noen amerikanske delegater skal også ha truet med at landet kunne komme til å trekke sin støtte til WHO om de ikke fikk det som de ville.

Bruker sterke ord

– Vi var overrasket, forferdet og bedrøvet, sier Patti Rundall fra den britiske organisasjonen Baby Milk Action.

Rundall, som har vært til stede på kongressene siden 1980-tallet, bruker sterke ord når hun skal beskrive USAs oppførsel.

Det som skjedde kan sammenlignes med utpressing, der USA holder resten av verden som gisler og prøver å endre på nesten 40 års enighet om hva som er den beste måten å beskytte små barns helse. Patti Rundall fra den britiske organisasjonen Baby Milk Action / New York Times

– Det som skjedde kan sammenlignes med utpressing, der USA holder resten av verden som gisler og prøver å endre på nesten 40 års enighet om hva som er den beste måten å beskytte små barns helse, sier Rundall.

Anklages for å hjelpe melkeprodusenter

Flere andre organisasjoner som arbeider for mødrehelse og barneernæring, har reagert kraftig på USAs oppførsel, skriver The Guardian.

Organisasjonen Moms Rising kaller oppførselen for «sjokkerende og skammelig».

Lucy Sullivan leder organisasjonen 1,000 Days, en internasjonal organisasjon som arbeider for spedbarnsernæring.

Hun skriver på Twitter at USAs innblanding handler om «offentlig helse mot privat profitt».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

New York Times knytter den amerikanske motstanden mot resolusjonen til produsentene av morsmelkerstatning.

New York Times har bedt en av de store produsentene av morsmelkerstatning, Abbott Laboratories, om en kommentar til saken, men selskapet ville ikke kommentere.

President Donald Trump kaller artikkelen i New York Times for «fake news».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Internasjonalt selges det årlig morsmelkerstatning for 70 milliarder dollar, over 560 milliarder norske kroner, men de siste årene har industrien hatt lav vekst fordi flere ammer.

Redd Barna og The Guardian avslørte i vinter hvordan morsmelksprodusenter brukte aggressive, hemmelige og ofte ulovlige metoder for å få mødre på Filippinene til å velge morsmelkerstatning fremfor amming.

Vil ikke kommentere

New York Times har henvendt seg til det amerikanske utenriksdepartementet, men de ønsker ikke å kommentere med henvisning til at de ikke kan diskutere privat diplomatisk konversasjon.

Det amerikanske helsedepartementet sier at de ikke hadde noe med trusler mot Ecuador å gjøre, men at de ville endre resolusjonen.

– Slik resolusjonen først var skrevet la den unødvendige hindringer i veien for kvinner som prøver å skaffe næring til barna sine, skriver en talsperson for departementet til avisen.

Vedtatt med små endringer

Til slutt var det Russland som la frem resolusjonen på kongressen.

Resolusjonen som endelig ble vedtatt, skal stort sett ha hatt det samme innholdet som den opprinnelige.

USA fikk fjernet en endring der den opprinnelige teksten tok til orde for at WHO skulle gi teknisk hjelp til medlemsland som prøver å stoppe «upassende promotering av mat for små barn».

Viser til lignende tilfeller

New York Times viser i artikkelen til flere andre tilfeller der Trump-administrasjonen har søkt å stoppe helsefremmende tiltak som er i strid med matindustriens interesser.

Under forhandlingene om å endre Den nordamerikanske frihandelsavtalen (NAFTA) har USA arbeidet for å begrense muligheten til å komme med helseadvarsler på «junk food» og sukkerholdige drikker.

På Verdens helsekongress, der striden om amming sto, lyktes USA i få fjernet en formulering som støttet innføring av brusskatt i land som sliter med økende antall overvektige.