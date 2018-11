Sterke reaksjoner etter at Airbnb dropper Vestbredden

Alle Airbnbs rundt 200 utleiere på Vestbredden blir nå trukket fra selskapets portaler, skriver Airbnb på sin nettside.

Selskapet skriver at det i henhold til amerikansk lov er tillatt å drive forretninger på de okkuperte områdene.

.- Samtidig mener mange i det internasjonale samfunn at bedrifter ikke skal handle med dem fordi bedriftene ikke bør tjene penger i områder der folk er blitt tvangsflyttet, skriver Airbnb.

Selskapet skriver videre at de har konsultert eksperter og blant annet sett på om utleieannonsene bidrar til «menneskelig lidelse».

Frem til nå har Airnbnb latt bosetterne leie ut sine boliger fordi selskapet har sett det som verdifullt å la mennesker fra hele verden møte hverandre.

– Vi vet at folk vi være uenige i denne beslutningen og anerkjenner det perspektivet. Dette er en kontroversiell sak, skriver Airbnb.

I juni i år godkjente den israelske regjeringen utbygging av den nye bosettingen Amichai, nord på Vestbredden. Det er den første nye bosettingen som godkjennes siden 1991, selv om eksisterende bosettinger er bygget kraftig ut de siste tiårene. Foto: THOMAS COEX / AFP

Anklager Airbnbn for rasisme

Den israelske ministeren for offentlig sikkerhet, Gilad Erdan, sier ifølge Jerusalem Post at han vil ta opp saken med USA.

Ministeren reagerer på at selskapet som driver i 191 land i verden, velger å kutte ut nettopp Vestbredden.

– Det finnes nasjonale konflikter over hele verden. Airbnbs ledelse må forklare hvorfor den tar et rasistisk standpunkt mot noen av Israels borgere, sier han.

Direktøren for internasjonal lov ved Kohelet Policy Forum i Jerusalem, Eugene Kontorovich, sier at vedtaket ikke har noen moralsk basis.

Den israelske ministeren for offentlig sikkerhet, Gilad Erdan, reagerer kraftig på Airbnbs beslutning. Foto: Ariel Schalit / AP

– Dette har ikke med omstridte områder å gjøre ettersom Airbnb annonser for utleie i det marokkansk-okkuperte Vest-Sahara, tyrkiske-okkupert Kypros og andre steder. Så det er bare jødiske eiendommer i det jødiske hjemlandet som rammes, sier han.

Israels viseutenriksminister Tzipi Hotovely sier at de nå forbereder rettslige skritt i USA for å få omgjort vedtaket.

Samtidig sier turistminister Yariv Levin at han har gitt departementet beskjed om å «komme opp med umiddelbare tiltak for begrense selskapets aktiviteter i landet».

Mener vedtaket ikke går langt nok

PLOs sjefforhandler Saeb Erekat er fornøyd med Airbnb beslutning, men mener selskapets uttalelse ikke går langt nok.

– Vi gjentar vårt krav overfor FNs menneskerettsråd om å frigi databasen over selskaper som tjener penger på Israels kolonistiske okkupasjon. Israelske bosettinger er ikke bare et hinder for fred, de er i strid med selve definisjonen av fred, sier Erekat.

Den israelske fredsorganisasjonen Peace Now støtter også beslutningen og sier at statsminister Benjamin Netanyahu må forstå at det er en forskjell på selve Israel og den okkuperte Vestbredden.

– Airbnb støtter fortsatt økonomien vår, bare ikke regjeringens kontroversielle bosettingsprosjekt, sier organisasjonen.