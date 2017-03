Den verdenskjente fysikeren Stephen Hawking har en svært lang merittliste, men er kanskje mest kjent for sitt arbeid med sorte hull, og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken.

I et intervju med «Good Morning Britain», kommer han nå med en klar oppfordring til president Donald Trump:

– Han burde bytte ut EPA-sjef Scott Pruitt, sier Hawking, og viser til at Pruitt ikke tror at karbondioksid fører til klimaendringer.

Uenig i CO₂-effekt

Scott Pruitt ble i midten av februar innsatt som sjef for det amerikanske miljødirektoratet EPA.

Det har lenge vært kjent at den tidligere advokaten tviler på menneskeskapte klimaendringer, og i et intervju med CNBC i starten av mars gikk han langt i å befeste synet.

– Jeg tror det er veldig utfordrende å måle menneskelig aktivitet på klimaet, og at det er en enorm («tremendous») uenighet om graden av påvirkning, fortsatte Pruitt, som også gikk ut mot Parisavtalen og kalte den en «dårlig deal».

– Jeg er ikke enig i at CO₂ er en primær bidragsyter til den globale oppvarmingen som vi ser. Men vi vet det ikke ennå, sa Pruitt.

– Kunne tjent på sparking

Hawking mener altså at denne holdningen ikke bør være kompatibel med en stilling som sjef for det amerikanske Miljøverndirektoratet.

– Denne utnevnelsen tilfredsstilte kull- og gruveindustrien som stemte på Trump, sier Hawking til programleder Pierce Morgan, og legger til:

– Klimaendringene er en av de store farene vi nå står overfor, og det er en vi kan overvinne. Klimaendinger påvirker også USA negativt, så det å overvinne dette ville nok gitt Trump nok stemmer til en ny periode. Gud forby.

Advarte Trump

Hawking var blant 30 nobelprisvinnere som i september 2016 skrev under på et brev som advarte republikanerne, deriblant Donald Trump, mot å gjennomføre sin klimapolitikk og trekke seg fra Parisavtalen.

Han innrømmer overfor Pierce Morgen at reaksjonene på Trumps valgseier kan ha vært overdrevet.

– Men det representerer en definitiv høyredreining i politikken mot et mer autoritært styre, sier Hawking.

– Ikke velkommen

I intervjuet snakker Hawking om alt fra brexit til drømmen om en tur i verdensrommet og hvor viktig familien er for ham.

Men han understreker også viktigheten av forskningsfrihet, noe han frykter at kan bli truet under Trump.

– Det ble rapportert at det finnes et notat som krever at statlige forskere må få godkjenning av Det hvite hus før enhver kunngjøring. En liknende regel i Canada hadde en «chilling-effect» på forskningen der. Hverdagslivet i USA fortsetter i stor grad som før. Jeg har mange venner og kollegaer i USA, og det er et sted jeg liker og beundrer på mange måter, men jeg frykter at jeg ikke ville vært velkommen.