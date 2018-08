Flere eksperter stiller spørsmål ved den type armert betong som var brukt i broen som kollapset i Genova tirsdag, skriver SVT.

Den armerte betongen var av en egen type som var utviklet av Riccardo Morandi, arkitekten bak broen i Genova.

Etter at flere eksperter har stilt spørsmål ved betongen er den ikke lenger i bruk. Nå skriver The Libya Observer at en Morandi-designet bro i Libya ble stengt i 2017.

Den 282 meter lange Wadi el Kuf-broen, som sto ferdig i 1972, hadde samme type armert betong og ble stengt etter at det ble oppdaget sprekker i broen.

Wadi el Kuf-broen i Libya er den nest høyeste broen i Afrika Foto: PD

Fire brokollapser på to år

Så langt er det klart at 39 mennesker mistet livet da broen kollapset i Genova tirsdag. Det er ikke klart hvor mange som er savnet.

Ulykken er den fjerde større brokollapsen i Italia siden 2016, viser en sammenstilling DR har gjort.

Også ved flere av de andre ulykkene har menneskeliv gått tapt.

Oktober 2016

En bro over motorveien mellom Milano og Lecco kollapset i oktober 2016 da en over 100 tonn tung lastebil kjørte over.

En person mistet livet og flere ble skadet da broen brøt sammen.

Flere lokale medier skrev at selskapet som drev motorveistrekningen, Anas, kort før ulykken hadde bedt myndighetene om å få stenge broen fordi det var oppdaget tydelige sprekker i konstruksjonen.

Myndighetene hadde ikke reagert før ulykken skjedde. Det pågår i dag en politietterforskning for å plassere ansvaret.

En over 100 tonn tung lastebil førte til at veibroen over motorveien brøt sammen. Foto: Fabrizio Cusa / Ap

Mars 2017

Et ektepar mistet livet da en veibro kollapset og falt ned på motorveien A14, som går langs Adriaterhavet.

Broen var stengt for vedlikehold da den brøt sammen.

Tre veiarbeidere ble skadet og det pågår også her en politietterforskning.

To personer mistet livet da en veibro falt ned på A1 i fjor. Foto: Italiensk politi

April 2017

En bro fra 1990-tallet brøt i april 2017 sammen ved Fossano i Nord-Italia.

To politimenn var på en rutinemessig kontroll under broen og hørte at konstruksjonen var i ferd med å bryte sammen.

Politimennene kom seg unna i siste øyeblikk, mens patruljebilen deres ble knust under betongen.

Flere undersøkelseskommisjoner er satt ned for å finne ut hvorfor en rundt 20 år gammel bro brøt sammen.

Innbyggerne som bodde under broen som kollapset tirsdag, er alle evakuert. Foto: Nicola Marfisi / AP

Åpnet drapsetterforskning

Fire av de som omkom i ulykken var franske statsborgere, skriver Le Figaro.

De fire satt i samme bil og var på vei til en festival i Italia.

Påtalemyndigheten i Frankrike har åpnet etterforskning i saken for uaktsomt drap.