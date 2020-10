Stengte 77 T-banestasjoner i Thailand

For fjerde dag på rad samler demonstranter seg i gatene i Bangkok.

Det til tross for at landets regjering tidligere denne uka innførte forbud mot demonstrasjoner. Noe tusenvis trosset både i går og i dag.

Demonstrantene lekte katt og mus med opprørspoliti ved å endre oppmøtested kort tid før den tillyste markeringen og i stedet troppe opp flere ulike steder i byen.

I går ble de møtt med tåregass og vannkanoner.

En demonstrant beskytter seg mot politiets vannkanoner under gårsdagens demonstrasjon. Foto: JORGE SILVA / Reuters

Stengte stasjoner

Demonstrantene krever at statsminister Prayut Chan-o-cha må gå av, endringer i grunnloven og reformer av monarkiet.

Før dagens markering stengte politiet 77 T-bane- og jernbanestasjoner over hele byen i et forsøk på å hindre at demonstranter tok seg inn til sentrum av byen.

Politiet har pågrepet minst 65 aktivister de siste dagene, men åtte av dem er siden løslatt, ifølge Thai Lawyers for Human Rights.

Inspirert av Hongkong

Demokratibevegelsen i Thailand ser ut til å ha blitt inspirert av de mange unge aktivistene som har stått i spissen for protestene mot kinesiske myndigheter i Hongkong.

Misnøyen i Thailand har økt siden februar da flere opposisjonsledere fikk forbud mot å drive med politikk. Koronapandemien har dessuten ført til at landets økonomi er i fritt fall og gjort de store forskjellene mellom landets mange fattige og den styrtrike eliten enda tydeligere.

Thailands nåværende leder var tidligere forsvarssjef, og ledet i 2014 et kupp som førte til at landet ble styrt av en militærjunta de fem neste årene. I denne perioden ble det skrevet en ny grunnlov, og i fjor ble det holdt valg slik at en sivil regjering kunne overta, men det er fortsatt Prayut som er regjeringssjef.

Analytikere mener at den nye grunnloven ble utformet på en slik måte at den sikret Prayut seieren.