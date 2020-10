Stenger ned hele Madrid

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For første gang har det daglige smittetallet i Europa vært høyere enn 100.000. Og det er Russland, Storbritannia, Frankrike og Spania som er verst rammet.

Nå tar de grep.

Spansk alarm

Den spanske regjeringen innførte alarmtilstand i Madrid i dag etter at antallet smitta nærmest har eksplodert den siste tiden.

De siste to ukene har regionen hatt en smitterate på 563 personer per 100.000 innbygger, noe som er mer enn dobbelt så mye som landsgjennomsnittet.

Nå skriver avisen El Pais at 7000 politifolk er utplassert for å opprettholde lov og orden og dele ut bøter til personer som forlater bydelen sin uten gyldig grunn.

Myndighetene i Madrid har uttalt at de i utgangspunktet ikke ønsker restriksjoner som rammer folks bevegelsesfrihet, og torsdag satte en regional domstol ned foten for restriksjoner innført av regjeringen. Men til tross for dette er altså alarmtilstand innført og de strenge kravene iverksatt.

For alarmtilstand på spansk innebærer høy beredskap og gir regjeringen mulighet til å begrense bevegelsesfriheten, konfiskere varer og ta kontroll over industribedrifter og andre virksomheter, deriblant private sykehus.

Det var god plass rundt bordene på mange restauranter i Madrid. Nå må de stenge klokken 22. Foto: Manu Fernandez / AP

Men mange innbyggere er usikre på hva disse nye reglene er.

– Dette er helt forferdelig, vi har ingen anelse hva vi kan eller ikke kan gjøre, sier Vicente de la Torre til nyhetsbyrået AP.

Og svaret som er gitt hjelper kanskje ikke så mye.

– Situasjonen krever handling og vi kan ikke bare se på og ikke gjøre noe, svarer helseminister Salvador Illa, som mener det er viktig å hindre smitten å spre seg til andre deler av landet. Derfor blir hovedstadsområdet når stengt ned.

Stengte barer

Men fortsatt er barer og restauranter åpne til klokken 22. Det er de ikke i Brussel.

I dag er første dagen i en måned lang stenging av barer i den belgiske hovedstaden i et forsøk på å hindre at viruset sprer seg. For Belgia har lenge ligget høyt på listene over land med mye smitte i befolkningen. Nå håper myndighetene at dette tiltaket kan hjelpe, men det skaper frustrasjon.

– Hvorfor i all verden må barene stenge og ikke restaurantene. Jeg lurer på i hvem som tjener på dette, sier Raphael Raya til nyhetsbyrået Reuters. Han reagerer også på at man fortsatt kan se på fotball i Belgia.

– Dette er bare tull. I dag kan 7000 gå på fotballkamp, men barene må stenge, sier Raya. For Belgia åpnet opp for at fotballsupportere kunne støtte sine lag forrige måned, og antallet tilskuere avgjøres av størrelsen på stadionet. Men foreløpig har mange selv valgt å holde seg hjemme, og ikke utsatt seg for trengselen inn og ut av stadioene.

Dette blir et vanlig syn i Brussel den neste måneden. Stengte barer. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Tysk kontroll

I nabolandet Tyskland har de også opplevd en økning i antallet smitta de siste ukene, og også der er det utelivsbransjen som må stramme inn åpningstidene. I hele oktober må serveringssteder holde stengt mellom klokken 23 og klokken 06.

– Vi merker alle at de store byene, de urbane områdene, nå er områder hvor vi kommer til å se om vi kan holde pandemien under kontroll i Tyskland, slik vi har gjort i flere måneder, eller om vi kommer til å miste kontrollen, sier forbundskansler Angela Merkel.

Uttalelsen kom etter at hun i dag drøftet situasjonen med elleve ordførere fra noen av landets hardest rammede områder.

Hovedstaden Berlin er blant byene som den siste tiden har opplevd en kraftig oppgang i antall koronainfeksjoner.

Tyskland har til nå vært ett av landene i Europa som har hatt best kontroll på koronapandemien. Storbritannia har til sammenligning fire ganger så mange dødsfall, mens Italia har tre ganger så mange. Nettopp Italia opplever også en ny smittetopp, med over 5000 daglig nye smitta. Det er det høyeste tallet siden 29. mars.

Verre er det i Russland. Der har de for tredje dag på rad rapportert om mer enn 10.000 smittetilfeller. Nå stenges også utesteder der. Men verst er det i Storbritannia og Frankrike der for første gang over 20.000 mennesker ble rapportert smittet på en dag, det viste tall fra franske helsemyndigheter i dag.