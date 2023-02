Nedstenginga skjer etter råd frå britisk politi, seier selskapet sjølv.

Trugslane mot mediehuset skal nemleg ha blitt så alvorlege at det ikkje lenger er mogleg å verne om dei tilsette ved kanalen, eller andre menneske som ferdast i nærleiken.

– Eg kan ikkje tru at det har gått så langt, seier leiar Mahmood Enayat til AFP.

– Ein utanlandsk stat har blitt ein så vesentleg trussel mot det britiske folket, på britisk grunn, at vi er nøydde til å flytte.

Valet skal ha blitt teke seint fredag, etter at ein austerriksk-iransk mann blei arrestert sist veke i nærleiken av mediehuset i Chiswick, vest-London.

Nyheitsredaktør Aliasghar Ramezanpoor på London-kontoret til Iran International. Foto: Gry Blekastad Almås / Gry Blekastad Almås

30-åringen blei sikta måndag for «å ha samla inn informasjon av eit slag som sannsynleg vis kan brukast av nokon som utfører eller planlegg ei terrorhandling», ifølge politiet.

– Vi er framleis alvorleg uroa for tryggleiken til folk som jobbar for dette selskapet, seier dei laurdag i eit utsegn til byrået, og legg til at rådet er «eksepsjonelt» og ikkje noko dei tek lett på å gi.

– Situasjonen som journalistar er møtt med verda rundt, og det faktum at nokre journalistar har så fiendtlege intensjonar mot seg frå statar i utlandet medan dei held til i Storbritannia, er ei utfordrande verkelegheit som vi har tenkt til å konfrontere.

Stasjonen kringkastar framleis frå kontora sine i Washington, USA; ifølge Enayat.

Sist NRK besøkte mediehuset til Iran International i London, var omringa av pansra køyretøy. Foto: Gry Blekastad Almås

Fleire draps- og kidnappingsforsøk

Iran skal ha prøvd å kidnappe eller ta livet av 15 menneske i Storbritannia sidan starten av 2022, seier London-politiet til BBC.

NRK har tidlegare meldt at mediehuset til Iran International i London, som har 10.000 tilsette, måtte bli vakta av pansra politibilar og væpna politi 24 timar i døgnet.

To av journalistane ved stasjonen hadde då fått drapstrugslar av styresmaktene i Iran.

Iranske drapsgrupper har lenge truga fleire av journalistane på mediehuset i Chiswick. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Antiterror-operasjonen er ein av dei største britisk politi har sett i verk nokosinne knytt til ein privat organisasjon.

Iranske statlege medium hevdar at medieselskapet er eigd av ein saudiarabisk forretningsmann og at Saudi-Arabia står bak innhaldet.

Selskapet avviser til NRK at den saudiske staten på noko vis er involvert.

Iran Human Rights: – Ein uerstatteleg informasjonskanal

Leiar for den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, ser på nedstenginga som ei «politisk handling» av britiske styresmakter.

– Det er ingen tvil om at dette er basert på press frå det iranske regimet, og trugslar om terror, seier han til NRK.

– Eg synest det er svært overraskande, at eit land som Storbritannia ikkje skal vere i stand til å verne om ein TV-kanal, og med andre ord også ytringsfridomen i sitt eige land.

Mahmood Amiry-Moghaddam er leiar for Iran Human Rights i Oslo. Foto: PETTER BERNTSEN / AFP

Av dei uavhengige avisene, som alle held til utanfor Iran, er Iran International rekna som hovudkjelda til informasjon om det som går føre seg inne i landet, seier han.

– Det er ein kanal som gir moglegheit til mange forskjellige folk med ulike politiske syn til å ytre meininga si. Vi har ikkje hatt noko som dette tidlegare, og det er det som regimet i Iran mislikar så sterkt.

– Det er der iranarar får sjå at det skjer protestar, høyrer på familiane til dei som har blitt drepne, og ser bileta som folk sender inn. Det er ein uerstatteleg informasjonskanal akkurat no.

Amiry-Moghaddam seier organisasjonen har dokumentert mange trugslar mot journalistar som skriv om Iran frå regimet og grupper som er kopla til regimet.

Dersom land som Storbritannia nektar å verne om dei som er truga, meiner han dei it signal om at «Europa ikkje er villig til å stå imot press frå Iran».

RSF meiner Iran har utvida kampen mot media

Då kringkastaren spurde den iranske etterretningsministeren, Etail Khatib, om desse forsøka, sa han at alt samarbeid med Iran International blei sett på som ein trugsel mot nasjonal tryggleik i landet.

Han truga også Storbritannia for «propaganda», og sa landet ville «få svi for tiltaka sine som har ført til usikkerheit».

Fleire av programleiarane til Iran International er etterlyste på denne plakaten i Teheran. Foto: Privat/Iran International

Militærleiar Hossein Salami har tidlegare kome med direkte trugslar mot TV-kanalen.

– De har testa oss før. Pass dykk, for vi kjem for å ta dykk.

Kampen mot uavhengige mediekjelder blei trappa opp etter at demonstrasjonane braut ut sist september som svar på dødsfallet til Mahsa Amini.

Sidan har dei utvida seg og blitt landsdekkande. Demonstrantane krev no eit fullstendig regimeskifte i Iran.

Seint i fjor skreiv reporterar utan grenser (RSF) at det iranske regimet hadde utvida kampen sin mot mediekritikk til aviser og journalistar som held til i utlandet.

– Kvar dag ser vi nye restriksjonar mot uavhengige medium og journalistar, og innskrenkinga har strekt seg forbi landegrensene, sa leiar Christophe Deloire.

Den siste bølga med demonstrasjonar i Iran starta etter dødsfallet til Mahsa Amini. I Iran finst det ingen pressefridom, men fleire uavhengige aviser held til i utlandet. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

RSF skriv også at Iran no er på tredjeplass i verda når det gjeld fengsling av journalistar, bak Eritrea og Nord-Korea.