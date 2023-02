Trugslane mot mediehuset frå drapsgrupper knytte til det iranske regimet skal ha blitt så alvorlege at det ikkje lenger er mogleg å verne om dei 200 tilsette ved kanalen, seier britisk politi.

Dei frykta også for tryggleiken til dei 10.000 menneska som har arbeidsplassar i nærleiken.

– Eg kan ikkje tru at det har gått så langt, seier leiar Mahmood Enayat til AFP.

– Ein utanlandsk stat har blitt ein så vesentleg trugsel mot det britiske folket, på britisk grunn, at vi er nøydde til å flytte.

Kanalen kringkastar framleis frå kontora sine i Washington, USA.

Valet skal ha blitt teke seint fredag, etter at ein austerriksk-iransk mann blei arrestert sist veke i nærleiken av mediehuset i Chiswick, vest-London.

Dette er få dagar etter at Asieh Amini var gjest i studio. Ho er ein iransk aktivist, journalist og forfattar, og har budd i Trondheim sidan 2009.

– Eg merka eit veldig sterkt vakthald kring bygget, med patruljar og hundar. Dei sjekka alt som vi hadde på kroppen og i sekken. Det var veldig tydeleg at det var ein pågåande trugsel mot bygget og dei tilsette, seier ho til NRK.

Amini har sjølv blitt ringt og truga av det iranske regimet, for fleire år sidan. Ho kjenner andre journalistar som har blitt utsett for det same.

– Regimet har mange gongar truga journalistane til BBC Persian, Radio Farda og Voice of America sin persiske avdeling.

Tok ut terrorsikting på måndag

Grupper kopla til det iranske regimet skal ha prøvd å kidnappe eller ta livet av 15 menneske i Storbritannia sidan starten av 2022, seier London-politiet til BBC.

Ein 30 år gammal mann blei arrestert sist veke i nærleiken av mediebygget i Chiswick, London.

No er han sikta for «å ha samla inn informasjon av eit slag som sannsynleg vis kan brukast av nokon som utfører eller planlegg ei terrorhandling».

Vedkomande skal ha blitt stoppa då han tok bilete av nokon som jobba der, ifølge Amini, som har hatt kontakt med fleire av dei tilsette sidan hendinga.

Ho meiner trugselen liknar dei Iran har kome med før, som ho meiner at Storbritannia sin reaksjon no normaliserer.

– Dersom du spør meg personleg, synest eg at Storbritannia kunne handtert dette betre. Dei kunne valt å passe på ytringsfridomen. Dersom ein skule blir truga av ein terrorist, stenger dei skulen, eller prøvar dei å handtere terrortrugslane?

– Det som har skjedd viser at Iran kan gjere det. Dei kan truge journalistar og media i utlandet og få resultat, sjølv når desse bur i eit fritt land. Eg synest det er forferdeleg.

Politiet seier til AFP at seier rådet dei har gitt er «eksepsjonelt».

Antiterror-operasjonen som har verna bygget til no skal vere ein av dei største britisk politi har sett i verk nokosinne knytt til ein privat organisasjon.

Leiar for den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, ser på nedstenginga som ei «politisk handling» av britiske styresmakter.

– Det er ingen tvil om at dette er basert på press frå det iranske regimet, og trugslar om terror, seier han til NRK.

– Eg synest det er svært overraskande, at eit land som Storbritannia ikkje skal vere i stand til å verne om ein TV-kanal, og med andre ord også ytringsfridomen i sitt eige land.

Av dei uavhengige avisene, som alle held til utanfor Iran, er Iran International rekna som hovudkjelda til informasjon om det som går føre seg inne i landet, seier han.

– Det er ein kanal som gir moglegheit til mange forskjellige folk med ulike politiske syn til å ytre meininga si. Vi har ikkje hatt noko som dette tidlegare, og det er det som regimet i Iran mislikar så sterkt.

– Det er der iranarar får sjå at det skjer protestar, høyrer på familiane til dei som har blitt drepne, og ser bileta som folk sender inn. Det er ein uerstatteleg informasjonskanal akkurat no.

Sharam Alghasi er frå Iran, og professor i mediesosiologi ved Høyskolen Kristiania.

Han synest Iran International har vore spesielt gode til å løfte fram delar av opposisjonen til utviklinga i Iran, særleg etter at demonstrasjonane braut ut sist september.

– Når det er sagt, så er Iran International TV også ein veldig omdiskutert kanal, seier han, og viser til det iranske regimet sine skuldingar om pengestøtte frå Saudi-Arabia.

– Det er ei etablert sanning i Iran at finansieringa er heilt sikkert knytt til ein stat som står i opposisjon til det iranske regimet, seier han.

Han legg framleis til at dette ikkje har blitt dokumentert, og at uavhengige kjelder derfor ikkje har slått fast noko slikt.

Seint i fjor skreiv reporterar utan grenser (RSF) at det iranske regimet hadde utvida kampen sin mot mediekritikk til aviser og journalistar som held til i utlandet.

– Kvar dag ser vi nye restriksjonar mot uavhengige medium og journalistar, og innskrenkinga har strekt seg forbi landegrensene, sa leiar Christophe Deloire.

RSF skriv også at Iran no er på tredjeplass i verda når det gjeld fengsling av journalistar, bak Eritrea og Nord-Korea.

Då BBC spurde den iranske etterretningsministeren, Etail Khatib, om trugslane mot Iran International sa han at alt samarbeid med mediehuset blei sett på som ein trugsel mot nasjonal tryggleik.

Han truga også Storbritannia for «propaganda», og sa landet ville «få svi for tiltaka sine som har ført til usikkerheit».

Det at trugslane mot kanalen no har eskalert, passar inn i regimet sin breiare strategi mot slike opposisjonsstemmer, meiner Alghasi.

– Dei har blitt mykje meir aggressive. Dei har blitt mykje meir militante, og dei har kome med diverse trugslar mot ulike delar av opposisjonen og medium som ikkje står i teneste for regimet.

Auken i intensitet starta som følge av demonstrasjonane, seier han vidare.

Desse blei utløyste av dødsfallet til Mahsa Amini, og har sidan utvida seg og blitt landsdekkande. Demonstrantane krev no eit fullstendig regimeskifte i Iran.

– Det iranske regimet har vore veldig gode på å oppsøke opposisjonelle. Faktisk kidnappe dei frå ulike land. Drepe dei i Frankrike, i Tyskland, i Tyrkia. Det finst mange eksempel.

– Men Iran International er etablert, og dei har gode verkemiddel. Dei er på fleire ulike stader. Så eg trur at dei kjem til å overleve dette her.