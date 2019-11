Stenger glassbroer i Kina

Bare tanken har vært så forlokkende for kinesere at det er blitt til en storindustri i Kina de siste årene.

Å gå med familie og venner høyt over juv og daler, med ingenting annet enn gjennomsiktig glass mellom deg selv og den vakre naturen hundrevis av meter unna, langt der nede i dypet.

Eller den sikre død, hvis glasset man står på skulle briste.

Nå er riktignok glassbroene også forsterket med stålbjelker.

Men likevel: Kombinasjonen av skrekkblandet fryd, med muligheten til å sikre seg en spektakulær selfie, har trukket tusenvis av turister til broene hver eneste dag.

Det finnes drøyt to tusen slike glassbroer i Kina, ifølge kinesiske myndigheter.

Mange slike konstruksjoner av glass skal ha dukket opp de siste årene i kinesiske lokalsamfunn, hvor innbyggerne håper nysgjerrige turister kan legge igjen penger.

Men nå sier kinesiske myndigheter stopp.

TREKKER TIL SEG MANGE SKUELYSTNE: Denne videoen er fra da glassbroen i Zhangjiajie ble åpnet i 2016. Da var den også verdens lengste glassbro. Rekorden ble senere slått da en annen bro ble bygget i Hongyagu 2017. Den er 488 meter lang.

Stenger etter ulykker

I den naturskjønne provinsen Hebei nordøst i Kina, har myndighetene stengt 32 broer, gangstier og utkikkspunkter av glass det siste året, ifølge den britiske avisen The Guardian, som siterer statlige myndigheter.

Årsaken skal være det mange lenge har vært bekymret for: sikkerheten.

Det er ikke meldt om turister som faktisk har falt ned gjennom sviktende glassplater på glassbroer høyt oppe i luften i Kina.

Men en mann fikk kanskje sitt livs sjokk da en glassplate under ham begynte å sprekke på en gangsti av glass rundt et kinesisk stup i 2015, rundt én kilometer over bakken, skriver The Telegraph.

Mannen slapp med skrekken: det var bare ett av flere lag av glass som var ødelagt.

EN «SELFIE» HØRER MED: En turist benytter muligheten til å ta et bilde av seg selv og naturen tre hundre meter nedenfor glassbroen i Zhangjiajie. Foto: FRED DUFOUR / AFP

Det har imidlertid vært flere dødsulykker i Kina etter at turister har besøkt turistattraksjoner av glass de siste årene.

Minst to personer har mistet livet og flere er blitt skadet, ifølge The Guardian.

I juni i år døde en mann etter at han satte utfor en sklie av glass. Regnvær hadde gjort glasset i rutsjebanen svært glatt, og mannen fikk plutselig svært høy fart. Så krasjet han i et rekkverk, og falt sju meter ned fra sklien.

Også i 2017 omkom en person i en ulykke i en glassklie i Hubei-provinsen, ifølge et statlig kinesisk nyhetsbyrå.

Nå har kinesiske myndigheter varslet at de vil at sikkerheten ved turistattraksjoner av glass skal granskes.

HØYT OG LUFTIG: Spektakulær natur, og hundrevis av meter ned. Slike glassbroer har vært svært populære i Kina. Foto: FRED DUFOUR

Lot bil kjøre over glassbro

Etter hendelsen i 2015, der en glassplate begynte å sprekke under en turist, forsøkte kinesiske myndigheter å overbevise folk om at turistattraksjonene av glass er trygge.

Da en glassbro åpnet i Zhangjiajie året etter i 2016, inviterte de frivillige til å forsøke å knuse glassplatene med slegger.

Etterpå lot de en to tonn tung SUV, med flere passasjerer ombord, kjøre over glassplatene på broen.