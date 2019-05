Stenger av store deler av Paris før 1. mai-demonstrasjoner

Stasjoner på 11 av Paris' 14 metrolinjer er stengt og 54 busslinjer lagt om fordi franske myndigheter frykter uroligheter i forbindelse med dagens markeringer.

Allerede i går forberedte deler av Paris seg på at 1. mai-demonstrasjonene kan bli voldelige.

Mange butikker og restauranter fikk satt opp plater foran vinduene i frykt for at skal bli ramponert.

Fransk politi pågrep allerede tirsdag noen personer som de tror vil ty til vold under dagens demonstrasjoner.

Politiet skal bruke droner

Den franske innenriksministeren Christophe Castaner sier at de har oppdaget flere grupper på sosiale medier som oppfordrer folk til å gjøre Paris til «opptøyenes hovedstad» 1. mai.

Innenriksministeren sier til nyhetsbyrået AFP at over 7400 politifolk og sikkerhetsstyrker blir plassert ut i Paris i dag.

Politiet skal også fly droner over byen for å få bedre oversikt over hvor demonstranter befinner seg.

Protestbevegelsen «Gule vester» tente på barrikader da de demonstrerte i Paris lørdag 20. april. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Store skader i fjor

Myndighetene frykter en gjentagelse av fjorårets 1. mai da rundt 1200 voldelige demonstranter forårsaket store ødeleggelser.

Da var ikke politiet forberedt og demonstrantene slåss med politiet og ødela butikker.

Siden i fjor har protestbevegelsen «Gule vester» dukket opp i Frankrike og protestert i franske byer hver lørdag.

Noen av demonstrasjonene har vært voldelige og etter at en rekke butikker og restauranter på Champs-Élysées og ved Triumfbuen ble ramponert 16. mars, har politiet lagt seg på en hardere linje overfor demonstrantene.

Nyhetsbyrået AFP skriver at franske fagforeninger også har ambisjoner om å markere seg 1. mai, etter at de er blitt satt på sidelinjen av «Gule vester» det siste halvåret.