Fjellet Uluru er også kjent som Ayers Rock. I flere tiår har hundretusener gått opp, blant annet for å få med seg soloppgangen fra toppen.

Fredag ettermiddag lokal tid er det slutt.

Anangufolket har lenge bedt folk om å ikke ta turen og mange har respektert det ønsket.

KRITISK TIL STENGING: Sue East mener folk må ha rett til å gå opp fjellet om de ønsker. Foto: Reuters

– Jeg vil ikke gå opp, men jeg syns folk har rett til å gjøre det. Det er slik folk gjør over hele verden, enten det er på Kilimanjaro eller Everest. Mange er på jakt etter slike eventyr og det bør de få lov til, sier turisten Sue East.

Hun står og nyter soloppgangen ved den orange fjellet når nyhetsbyrået Reuters treffer henne.

Kathleen Kostroski fra USA er ikke enig.

– Jeg skal ikke opp, for meg er det å vanære stedet. Det er å utøve vold, både mot Moder Jord og mot aboriginerne her, sier hun.

VIL IKKE VANÆRE FJELLET: Kathleen Kostrski fra USA. Foto: Reuters

Turistmagnet

Det 348 meter høye rød-oransje fjellet midt i ørkenen tiltrekker seg rundt 300.000 besøkende hvert år, men det er langt færre som klatrer opp på det.

I 2017 var det bare 16 prosent av dem som besøkte området, som gikk opp, ifølge BBC.

Men i det siste har folk strømmet til for å benytte sjansen før forbudet trer i kraft.

Klatringen fredag ble utsatt på grunn av sterk vind, men nå skal den siste gruppen være på vei opp.

Fjellet blir strengt 16.00 lokal tid (08.30 norsk tid). Kjettingen som brukes som støtte på klatreruten blir da umiddelbart demontert.

Tijiangu Thomas er av Anangufolket som ser Uluru som et hellig fjell. Han er glad det nå blir stengt.

GLAD: Tijiangu Thomas er av Anangufolket. Foto: Reuters

– Dette er en følelsesladet dag. Først og fremst kjenner jeg glede over at folk ikke lenger kan vise en manglende respekt for fjellet. Men det er også litt trist at noen av våre eldre ikke lenger er blant oss og kan få være vitne til det som skjer.

Hvorfor blir klatringen stengt?

I 2017 stemte styret i Uluru-Kata Tjuta nasjonalpark enstemmig for å avslutte klatringen opp på fjellet på grunn av stedets åndelige betydning, samt av sikkerhetsmessige og miljømessige årsaker.

– Folk fra hele verden bare kommer og klatrer opp på den. De har ingen respekt, sier Rameth Thomas til BBC.

Han er også av Anangufolket og mener det er som kirken deres.

Ved foten av fjellet står det skilt om fjellets betydning.

– Jeg forstår ikke den store betydningen. Det er et fjell. Det er meningen at det skal klatres, mener en mann BBC møter.

Nasjonalpark

Uluru-Kata Tjuta nasjonalpark er på Unescos verdensarvliste for både unik natur og kultur.

Campingplasser og hoteller i nærheten av fjellet var fullbooket denne uken. Dette har ført til at turister campet ulovlig og dumpet avfall, sier lokalbefolkningen.

Stengningen av klatringen forventes ikke å ha betydelig innvirkning på besøkende på nasjonalparken, ifølge turistmyndighetene.