Stemmer over mistillit mot May

Det har blitt beskrevet som et knusende nederlag for Storbritannias statsminister Theresa May da forslaget til Brexit-avtale ble nedstemt med 432 mot 202 stemmer i det britiske underhuset i går kveld.

May har siden forslaget til avtale ble klart omtalt det som den beste avtalen det var mulig å oppnå. Men flertallet ville det altså annerledes.

Kort tid etter nederlaget annonserte Labour-leder Jeremy Corbyn at han ville fremme mistillitsforslag mot regjeringen.

– Jeg ser fram til å debattere dette i morgen så denne forsamlingen kan felle sin dom over inkompetansen til denne regjeringen.

Det er dette forslaget som skal debatteres og stemmes over i kveld.

May ventes å bli sittende

Foreløpige opptellinger viser at mistillitsforslaget ikke kommer til å få flertall.

Theresa May ventes å få støtte fra representantene fra eget parti, også fra dem som bidro til å stemme ned forslaget til Brexit-avtalen. I tillegg ligger det an til at det irske unionistpartiet DUP med sine 10 representanter kommer til å støtte May.

Corbyn vil på sin side få støtte for sitt mistillitsforslag fra Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), Liberaldemokratene, De Grønne og det walisiske partiet Plaid Cymru ifølge BBC. Det vil likevel ikke være nok til å sikre flertall.

Labour har likevel antydet at flere mistillitsforslag kan komme etter hvert som Brexit-prosessen halter videre.

Klokka tikker

Mens May er ventet å politisk overleve kveldens mistillitsforslag, er det fortsatt i det blå hva som skjer videre med Brexit-prosessen.

Det er ventet at May vil starte samtaler allerede i morgen med ledende parlamentarikere for å finne ut om det finnes muligheter for et kompromiss. Der kan fort fortsatt medlemskap i EUs tollunion bli et hett tema. Labour ønsker at Storbritannia fortsatt skal være medlem av denne selv om landet går ut av EU, noe May og hennes regjeringen til nå har vært sterkt imot.

President Jean-Claude Juncker i Europakommisjonen advarte i går om at resultatet etter gårsdagens avstemning kan lede til et utfall der Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

– Jeg ber Storbritannia om å klargjøre sine hensikter så fort som mulig. Tiden er snart ute, sa han i en uttalelse.