Valglokalene stengte klokka 20.00.

Målingen som ble publisert etter at valglokalene stengte viser at høyresiden foreløpig ligger an til å gjøre det best.

Men målingen viser at ingen av partiene ligger an til rent flertall.

Konservative Partido Popular (PP) går kraftig frem og ligger an til å bli det største partiet med 34,2 prosent av stemmene, ifølge RTVE.

Nyhetsbyrået AFP skriver at PP trolig vil trenge støtte fra ytre høyre-partiet for å kunne danne regjering.

Partiet ligger an til å få mellom 145 og 150 seter i kongressen. Totalt kreves det 176 av 350 seter for å få flertall.

BEHOLDER HAN MAKTEN? Pedro Sanchéz har vært Spanias statsminister siden 2018. Dette er bildet er tatt i april 2020, da han måtte lede landet gjennom koronakrisen. Foto: MARISCAL / AFP

Vil trolig trenge støtte fra ytre høyre

Sammen med ytre høyre-partiet Vox ligger PP an til å kunne danne flertall med ett til to seters margin, skriver BBC.

Vox ligger an til å få mellom 24 og 27 seter, ifølge målingen.

Statsminister Pedro Sanchézs parti Spanias sosialistparti (PSOE) som ligger an til å få 28,9 prosent. Det vil si mellom 113 og 118 seter. Mens venstrepartiet Sumar ligger an til å få mellom 28 og 31 seter.

Målingen er basert på en undersøkelse gjort for Spanias rikskringkaster RTVE på valgdagen.

Lavere valgdeltakelse

Valgdeltakelsen ser foreløpig ut til å være lavere enn ved forrige valg. Klokken 18.00 søndag kveld hadde 53 prosent av de stemmeberettigede stemt.

Det er en betydelig nedgang fra 2019-valget. Da hadde 56.85 % stemt da klokka passerte 18.

En kvinne stemmer i et valglokale i Pamplona. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Mange av velgerne viser frem ståstedet sitt med en «pulsera», skriver BBC. Dette er et farget sløyfebånd de knytter rundt håndleddet.

Gult og rødt, det spanske flaggets farger, er et signal om at man hører til høyresiden.

Regnbuefarger står for LHBT+-personer sine rettigheter, og er også et symbol for venstresiden.

De fremste kandidatene: Pedro Sanchéz, Yolanda Diaz, Alberto Nunez Feijóo og Santiago Abascal. Foto: Juan Medina/Violeta Santos Moura/Juan Medina/Jon Nazca / Reuters

Lyste ut nyvalg i mai

Regjeringen i Spania skulle egentlig hatt makten i fem måneder til.

Men statsminister Pedro Sanchéz oppløste nasjonalforsamlingen og kalte inn til nyvalg i mai.

Da hadde sosialistpartiet hans PSOE tapt i en rekke viktige byer, som Madrid og Valencia.

Nå tror mange at partiene på høyresiden kan ta makten i landet. De ligger best an til å få størst oppslutning ifølge meningsmålingene.

Som i resten av Europa, har folk i Spania fått dårligere råd den siste tiden. Foto: ANDREA COMAS / Reuters

Førstebibliotekar ved Universitetet i Oslo, Jose Maria Izquierdo, mener at mye har blitt bedre i Spania under Sanchez sitt styre.

– Arbeidsmiljøloven forandret hele arbeidslivet i Spania. Den har klart på bare to år å halvere arbeidsledigheten i Spania.

Izquierdo mener at fremgangen Spania har sett den siste tiden vil bli snudd på hodet med Vox i regjering. Foto: Tom Balgaard/NRK

Han sier også at landets økonomi i det store og hele går bra, men at vanlige spanjoler har fått dårligere råd.

– Hvis vi sammenligner situasjonen i Spania med land som for eksempel Frankrike, Italia, Portugal og til og med Tyskland, er situasjonen for spanjolene mye bedre.

– Men selvfølgelig, hvis du går på butikken for å kjøpe mat tenker du ikke på at italienerne er i en verre situasjon.

Ytre-høyre parti kan få nøkkelrolle

Det største konservative partiet i Spania er Partido Popular (PP).

Men hvis PP skal ta makten i Spania, vil de etter alt å dømme være avhengige av støtten til ytre-høyre partiet Vox.

Når millioner av spanjoler legger stemmene sine i valgurnene i dag, er det derfor knyttet stor spenning også til Vox sitt resultat. I starten av helgen lå de an til å bli det tredje største partiet i landet.

Søreng-Wold ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Alejandro Søreng-Wold er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, og har deltatt på flere av Vox sine valgmøter den siste tiden.

– I global sammenheng kan man se til dagens Ungarn og Polen, det vi kaller illiberale demokrati, som et slags forbilde for Vox.

– Man bruker ofte anklager om fascisme når man betegner Vox, men partiet er ikke eksplisitt fascistisk.

Vox er et klassisk populistisk parti, sier Søreng-Wold. Foto: THOMAS COEX / AFP

– Et klassisk populistisk parti

Søreng-Wold mener at Vox er så populære fordi de har «enkle løsninger på veldig kompliserte problemer».

– De er et klassisk populistisk parti, og når det er en stor andel av befolkningen som er misfornøyde så har enkle løsninger bred appell.

– Mange nabolag i Spania preges av gjengkriminalitet og at folk blir utrygge. Da er dette med å gi ytterligere finansiering til politiet populært, og også restriksjoner i innvandringspolitikken.

Søreng-Wold sier mange spanjoler havner ute på gata på grunn av høye levekostnader i landet. Foto: THOMAS COEX / AFP

Han sier at han ser på denne utviklingen med «ganske stor bekymring».

– Jeg ser en økende andel av mennesker som ligger og sover på madrasser i vel-renoverte gater i Madrid.

– På tross av sosialistenes forsøk på å redusere strømprisene i Spania, så er det fortsatt familier som må velge mellom å kjøpe mat og betale strømregningen. Jeg tror disse vil treffes ganske hardt hvis høyresiden vinner.

Hvis Vox havner i regjering, vil det være første gang Spania styres av et nasjonalistisk ytre-høyre parti siden den fascistiske diktatoren Fransisco Franco døde i 1975.