Stemmen sviktet da han hyllet faren

USAs 41. president, som døde fredag 94 år gammel, ble husket og beskrevet på ulikt vis under en stor minnegudstjeneste i Washington National Cathedral.

Et felles minne var den store livsgleden den avdøde presidenten utviste, og hans sans for gode replikker, enten det var hans egne eller andres.

– Det handler om å dø ung, så sent som mulig, refererte Bush jr. da han skulle beskrive farens fallskjermhopp på 90-årsdagen.

Etter hoppet landet faren rett ved en kirke.

– Og som min mor sa, det var nok like greit. Bare for sikkerhets skyld, sa sønnen.

Washington National Cathedral var fullsatt da landets 41. president ble minnet. Nåværende og tidligere internasjonale ledere var til stede, det samme var amerikanske politikerkolleger sammen med familie, venner og en rekke vanlige amerikanere som ønsket å hedre den tidligere presidenten. Foto: Pool / Reuters

Full fart fremover eller flatt ut

Livsgleden og livsmotet skyldes to nær-døden-opplevelser faren opplevde som ung, under tiden som pilot under andre verdenskrig.

– Det gjorde han glad for livet, og han lærte oss at vi skal leve det fullt ut. Selv hadde han bare to nivåer: full fart fremover eller flatt ut i søvn, sa han til stor latter.

Det gjorde også fortellingen om «genfeil» han mente faren hadde:

– Han kunne ikke fordra grønnsaker! Spesielt ikke brokkoli. Og denne «genfeilen» har vist seg å være arvelig, sa Bush om faren, som ble verdenskjent for sin store aversjon mot brokkoli:

«Jeg liker ikke brokkoli. Jeg har ikke likt det siden jeg var liten gutt og min mor tvang meg til å spise det. Nå er jeg president i USA og jeg kommer ikke til å spise en eneste brokkoli igjen», erklærte Bush sr. i 1990 og ertet på seg amerikanske brokkolidyrkere.

Men kokkene i Det hvite hus adlydet «ordre», og det ble aldri servert en bit av den grønne grønnsaken i Det hvite hus så lenge landets 41. president holdt hus der.

Det ble mange humoristiske øyeblikk under minneordene, her er det sønnen George og svigerdatteren Laura som reagerer med latter. Foto: Alex Brandon / AP

George W. Bush legger en hånd på kisten til sin far etter minnetalen. Foto: Andrew Harnik / AP

– Jeg sa til ham: Far, jeg elsker deg – og du har vært en fantastisk far. De siste ordene han sa til meg var: «Jeg elsker også deg».

– For oss var du den beste faren en sønn eller datter kunne ha, sa George W. Bush, før stemmen brast og han måtte bruke noen sekunder for å hente seg inn igjen.

Han mente det i sorgen var en trøst å vite at Bush fikk holde sin kone Barbaras hånd igjen, slik de holdt hender hver dag gjennom det 73 år lange ekteskapet. Den tidligere førstedamen døde i april.

PRESIDENTREKKA: Nåværende president Donald Trump og førstedame Melania lytter til Canadas tidligere statsminister Brian Mulroney sammen med de tidligere presidentene og førstedamene Barack og Michelle Obama, Bill og Hillary Clinton og Jimmy og Rosalyn Carter. Foto: Pool / Reuters

Likte den gode replikk

Den canadiske tidligere statsministeren Brian Mulroney, som ledet nabolandet under Bush sin presidentperiode, mintes en god kollega og tørrvittig venn.

– Etter et langt møte i Nato, hvor president François Mitterrand (Frankrike) hadde sagt sitt, det samme med statsminister Margaret Thatcher (Storbritannia) og deretter forbundskansler Helmut Kohl (Tyskland), var det den islandske statsministeren sin tur. Han talte så lenge at Natos generalsekretær til slutt beordret kaffepause.

– I pausen konkluderte Bush: «Jeg har akkurat funnet ut det grunnleggende prinsippet i internasjonale forhold: Jo mindre land, jo lengre tale», fortalte Mulroney.

Hans biograf, historikeren Jon Meacham trakk frem en annen episode:

– Under presidentvalgkampen i 1988, under en hilserunde på et kjøpesenter, kom han i farten til å ta en utstillingsdokke i hånden: «Man kan aldri vite, best å spørre om de har tenkt å stemme», kontret han da feiltakelsen ble foreviget.

Kisten med George H.W. Bush bæres ut av Washington National Cathedral etter at minnegudstjenesten var over. Foto: Evan Vucci / AP

Presidentrekka

Rekken med gjenlevende amerikanske presidenter er nå nede i fire, og alle fire var til stede under minnegudstjenesten: Jimmy Carter, Bill Clinton, som etterfulgte Bush, og sønnen George W. Bush som igjen etterfulgte Clinton.

Far og sønn Bush går inn i historien som det andre settet med far og sønn som har vært president i Amerikas forente stater.

Til stede under minnegudstjenesten var også en rekke internasjonale ledere.

Kisten med George H.W. Bush skal torsdag fraktes fra hovedstaden Washington til hjemstaten Texas. Deretter skal han stedes til hvile ved President George H.W. Bush bibliotek og musem i Dallas, hvor hans kone også er begravet.