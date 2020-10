Stemmelokaler i USA er åpnet – mange gir opp og snur

– Ingen poststemmer. Jeg er gammeldags og vil stemme på valgdagen, sier Vincent Dicolla til NRK.

Han står i køen for å delta på folkemøtet Donald Trump holdt i Greenville i Nord-Carolina torsdag kveld.

Gradestokken viser over 20 grader. Sola skinner. Det skulle være dagen for den andre debatten mellom presidentkandidatene, men i stedet ble det sololøp for dem.

VIL IKKE BRUKE MUNNBIND: Vincent Dicolla er en av mange som har møtt opp for å få med seg Trumps valgrally. Foto: Veronica Westhrin/NRK

Joe Biden og Donald Trump skal holde hvert sitt folkemøte i hver sin delstat i stedet.

– Verden trenger Trump på grunn av utenrikspolitikken hans. Bare se på Midtøsten, sier Dicolla.

Det er ingen tilfeldighet at presidenten har lagt turen til sørstaten denne dagen. I dag åpner nemlig delstaten for tidlig stemmegivning. Og ved stemmelokalet i Greenville er det mange som har møtt opp for å avgi sin stemme.

– Jeg er spent. Jeg skal stemme på Joe Biden og Kamala Harris. Trump er den verste presidenten USA har hatt, sier Elizabeth Smith til NRK.

VIL STEMME PÅ BIDEN: Elizabeth Smith står i kø for å forhåndsstemme. Foto: Veronica Westhrin/NRK

Hun har på seg beskyttelsesbriller og munnbind for å hindre koronasmitte.

– Presidenten har sådd mye tvil rundt poststemmer. Jeg vil at min stemme skal telle, derfor stiller jeg opp i person her i dag, sier Smith.

– Forventet du så lange køer?

– Ja, det gjorde jeg. Jeg har vært her i en og en halv time og vil være her så lenge jeg må, sier hun.

Nord-Carolina har opplevd en enorm økning i antall poststemmer. Over 1 million av innbyggerne har bedt om å få stemmeseddel tilsendt. På samme tid i 2016 var tallet under 200.000.

I Pitt County har de opprettet hele sju steder der man kan avgi sin stemme fysisk før valgdagen.

VENTER PÅ Å STEMME: Wrick og Vera Carter sto og satt i kø for å få forhåndsstemme i Atlanta, Georgia denne uka Foto: CHRISTOPHER ALUKA BERRY / Reuters

Mange gir opp å stemme

Mange velgere gir opp, og går hjem uten å få stemt ved presidentvalget. I Georgia blir myndighetene beskyldt for bevisst å skremme bort velgere.

– Politikerne her i delstaten prøver å gjøre det så vanskelig som mulig for oss å stemme, sier Nse Ufot til NRK.

Den svarte aktivisten driver sin egen valgkamp, gjennom organisasjonen The New Georgia Project. De kjemper for at flest mulig ungdommer, minoritetsgrupper og fattige skal få brukt stemmeretten sin ved presidentvalget 3. november.

Ufot mener hun har bevis for at disse velgergruppene undertrykkes bevisst i sørstaten.

– For få valglokaler og stadig strengere krav til legitimasjon er noen av problemene velgere i Georgia opplever ved valg etter valg, sier Ufot.

Også den kjente menneskerettighetsorganisasjonen ACLU mener myndighetene i Georgia forsøker å skremme folk vekk fra valglokalene i stedet for å hjelpe dem.

Sto mange timer i kø

Denne uka åpna valglokalene i delstaten Georgia for forhåndsstemming. Men mange steder var køene endeløst lange, særlig i valgkretsene hvor det bor mange fattige eller mange svarte.

I KØ FOR Å STEMME: Valglokalene åpnet i Decatur, Georgia, mandag denne uka. Foto: Ben Gray / AP

– Det verste vi har hørt om er åtte timer i kø. Hvem kan sette av åtte timer av en dag til å stå i kø for å stemme, spør Nse Ufot.

Hennes frivillige deler ut vann, snacks og klappstoler til de som står i kø. Og både DJ-er og dragqueens er hyra inn for underholde folk som venter på å få gjøre sin borgerplikt.

Men de skulle ønske de slapp.

Svarte må vente lenger

I byen Marietta møtte Viola Hardy opp 06.20 på mandag for å forhåndsstemme. 11.15 sto hun fortsatt i kø sammen med mange som er redde for å sende stemmen sin i posten fordi de tror den kan bli borte.

– Folk er bare veldig klare til å stemme. Vi må bare stå i kø og er klare til å gjøre det. Det står liksom om livet denne gangen, sier hun til det lokal-tv-selskapet 11 Alive.

Hvis du er svart i USA, må du i gjennomsnitt regne med 45 prosent lenger ventetid på å få stemme enn hvis du er hvit, ifølge The New York Times. Og delstaten Georgia er særlig kjent for å gjøre det vanskelig:

– Hvis det som står på valgkortet ditt ikke stemmer på en prikk med det delstaten har i dataregistrert sitt, blir du avvist. Og vi vet at svarte har åtte ganger så stor fare for å bli kastet ut av valgmanntallet som hvite, sier Ufot.

NYTT GEORGIA: Nse Ufot jobber for at folk skal kunne bruke stemmeretten sin. Foto: PRIVAT

Og det gjelder ikke bare svarte eller fargede. Velgere med latinamerikansk eller asiatisk bakgrunn har seks ganger så stor fare for å ikke få lov å stemme. Kvinner som har skifta etternavn fordi de har gifta seg får også ofte problemer med å bli godkjent ved valgurnene.

Leter etter valgarbeidere på fritida

I GEORGIA: Utenrikspodkasten Krig og fred besøker Georgia

I nyeste episode av podkasten Krig og fred i Amerika har NRK reist rundt i Georgia, en delstat som en gang i tida var berykta for sin raseskillepolitikk.

Georgia Ant. valgmenn 16 Siste meningsmålinger Biden 47,8%

47,8% Trump 46,6% Sørstat og tradisjonelt republikansk

Stor andel afroamerikansk befolkning

USAs største produsent av peanøtter, pekannøtter og fersken Resultat 2016 45,7%

50,8% Vinner tidligere valg 2012 Republikanerne 2008 Republikanerne 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Evan Malbrough (22) er en av mange unge her som kjemper for at det skal bli lettere for folk å stemme.

Han måtte legge jusstudiene på hylla på grunn av koronapandemien. Nå bruker han tida si på rekruttere jevnaldrende som kan jobbe i valglokalene i Georgia gjennom initiativet The Georgia Young Poll Worker Project.

JOBBER PÅ SPRENG: Evan Malbrough har holdt 50 kurs for 16-25-åringer som skal jobbe på valgdagen i Georgia. Slik vil han forsøke å gjøre køene kortere. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Et av problemene her er at vi har for få valglokaler fordi myndighetene ikke bruker nok penger på gjennomføringen av valget. De fleste som jobber som valgfunksjonærer er dessuten over 60 år gamle, og mange av dem er redde for viruset. Men mange unge trenger jo noe å gjøre og noe å tjene penger på, forteller Malbrough til NRK.

Han har trent opp 800 mennesker mellom 16 og 25 som skal jobbe på valgdagen 3. november.

Likevel er det altså lange køer og problemer allerede.

Valgvinner hadde ansvar for valget

Georgia får mye oppmerksomhet foran dette presidentvalget fordi det er en delstat med et frynsete rulleblad når det gjelder gjennomføring av valg.

I 2018 vant republikanske Brian Kemp guvernørvalget her med knapp margin.

Motkandidaten hans, afrikansk-amerikanske Stacy Abrams, nektet å godta at hun hadde tapt fordi hun mente det hadde vært store uregelmessigheter ved valget.

VILLE BLI FØRSTE SVARTE KVINNE I GUVERNØRSTOLEN: Stacy Abrams tapte guvernørvalget i Georgia i 2018, men hevdet det var på grunn av velgerundertrykking. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Også den gangen var det lange køer, men flere hundre tusen velgere hadde også fått navnene sine strøket fra manntallet fordi myndighetene mente de hadde flyttet. I tillegg var det Brian Kemp selv som hadde det øverste ansvaret for gjennomføringen av valget fordi han hadde jobben som delstatens innenriksminister.

Det er delstatene i USA som lager valglover, og de kan blant annet bestemme hva slags legitimasjon velgere må vise fram for å få stemme. I Georgia er det vanskelig å avlegge stemme om du ikke har førerkort, student-ID fra et offentlig universitet eller våpenlisens. Mange fattige mangler alle disse formene for legitimasjon.

– Vi vet at 1 million svarte og andre minoritetsvelgere i Georgia ikke stemte i 2018, sier Nse Ufot.

Hvis bare 20 prosent av dem hadde stemt, hadde ikke republikanerne vunnet.

TRUMP-ALLIERT: Guvernør i Georgia, Brian Kemp, har et godt forhold til president Trump og var den første guvernøren som åpnet opp etter koronanedstengningen til tross for at smitten var på vei opp. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Snart i flertall

Nå er de svarte og fargede snart i flertall i Georgia, de utgjør 48–49 prosent av befolkningen i delstaten.

– Om fire år vil vi være den første av sørstatene som ikke har et hvitt befolkningsflertall, sier Ufot.

– Da er det viktig at alles stemme blir hørt når det er valg. For å bestemme hva skattepengene våre skal brukes til, og hva slags stat vi vil bo i, fastslår kvinnen som kjemper for et nytt Georgia.